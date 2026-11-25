Российские ракеты пролетели на 80 км вглубь Польши, их не сбили, и теперь Варшава заявляет, что нужна помощь НАТО, поскольку одна страна не в состоянии защититься от ракетных ударов РФ.

Польша выступила с предложением к НАТО о закрытии воздушного пространства над Украиной, но не получила поддержки со стороны всех членов альянса, сообщило агентство Bloomberg. Все, на что способно было НАТО после появления трех ракет Х-101 РФ на польской территории, — это выделение самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) для идентификации целей. В то же время продолжаются дискуссии о том, до какой степени альянс должен идти на уступки, ведь российские диверсии происходят по всей Европе и не получают никакого ответа.

СМИ пообщалось с анонимными собеседниками, которые рассказали о переговорах между Польшей и НАТО. Источники сообщили, что в понедельник, 23 ноября, Варшава обратилась к союзникам по альянсу с просьбой "обдумать" возможность сбивать ракеты РФ над территорией Украины.

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"Некоторые страны поддержали предложение, но обсуждение носило предварительный характер, и никакого решения принято не было", — говорится в материале со ссылкой на неназванных собеседников.

Идею Польши назвали "противоречивой", поскольку таким образом НАТО может вступить в прямую конфронтацию с Россией, сообщили источники. Поэтому все, что пока получили поляки, — это самолет ДРЛВ, мониторинг восточных регионов Польши и поставки дополнительных ресурсов. При этом на заседании 23 ноября даже подробно не обсудили, какие именно дополнительные ресурсы будут предоставлены для защиты от ударов РФ.

В материале также поясняется, что для закрытия воздушного пространства НАТО должно будет взаимодействовать с Украиной, которая будет направлять предупреждения об угрозе атаки и давать разрешение на доступ сил к своему воздушному пространству. Чтобы это произошло, необходимо единодушное решение всех 32 стран-членов и координация командования НАТО. Но "единодушия нет". Bloomberg напомнило о комментарии министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, который сказал, что "одна страна сама по себе явно не способна на это". Кроме того, по словам чиновника, среди союзников он видит "готовность обсудить", но не готовность действовать.

"Растущее число случаев саботажа по всей Европе вызвало вопросы о том, где альянс должен провести черту угроз России, чтобы побудить некоторых чиновников призвать к более решительным ответным мерам", — СМИ процитировали позицию анонимного чиновника из восточной страны-члена альянса.

Польша и атаки РФ — подробности

Отметим, что 20 ноября произошёл массированный удар РФ по Украине, в ходе которого россияне запустили неуказанное количество баллистических ракет, 84 крылатые ракеты Х-101 и 404 дрона различных типов. Вооруженные силы Польши подняли самолеты в воздух, поскольку несколько целей пересекли границу во Львовской области. Позже выяснилось, что это три ракеты Х-101, которые самостоятельно упали в селе Новый Липовец (Nowy Lipowiec) Люблинского воеводства, в селах Рудник-над-Сяном (Rudnik nad Sanem) и Молодич (Mołodycz) Подкарпатского воеводства. Также были ударные дроны, которые кружили над польской территорией, а затем развернулись обратно в сторону Украины и атаковали гражданские объекты.

Польша и атаки РФ — три ракеты Х-101 20 ноября Фото: Google Maps

Польша привела несколько объяснений, почему не сбили российские ракеты. Среди прочего говорили, что ракеты заметили и что пилот Gripen получил разрешение на сбивание, но он не увидел ракеты визуально. Также было объяснение, что сбить их не удалось из-за плохой погоды.

Напоминаем, что 25 ноября поступил ответ МИД РФ на обращение МИД Польши в связи с появлением трёх российских ракет Х-101 на польской территории.