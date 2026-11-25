Російські ракети залетіли на 80 км вглиб Польщі, їх не збили, а тепер Варшава говорить, що потрібна допомога НАТО, бо одна країна не здатна захиститись від ракетних ударів РФ.

Польща висловила пропозицію до НАТО щодо закриття неба над Україною, але не отримала підтримки від усіх членів альянсу, розповіло агентство Bloomberg. Все, на що спромоглось НАТО після появи трьох ракет Х-101 РФ на польській території, — це виділення літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) для ідентифікації цілей. Водночас тривають дискусії, до якої межі має бути поступливий альянс, адже російські диверсії відбуваються по усій Європі й не отримують ніякої відповіді.

Медіа поспілкувалось з анонімними співрозмовниками, які розповіли про переговори між Польщею та НАТО. Джерела повідомили, що у понеділок 23 листопада Варшава звернулась до союзників по альянсу "поміркувати" над можливістю збивати ракети РФ над територією України.

Відео дня

"Деякі країни підтримали пропозицію, але обговорення було попереднім, і жодного рішення не прийняли", — ідеться у матеріалі з посиланням на невказаних співрозмовників.

Ідею Польщі назвали "суперечливою", оскільки таким чином НАТО може увійти у пряму конфронтацією з Росією, сказали джерела. Тому все, що поки отримали поляки, — це літак ДРЛВ, моніторинг східної регіонів Польщі та постачання додаткових ресурсів. При цьому на засіданні 23 листопада навіть детально не обговорили, які саме додаткові ресурси нададуть для захисту від ударів РФ.

У матеріалі також пояснили, що для закриття неба НАТО мало б контактувати з Україною, яка надсилатиме попередження про загрозу атаки та даватиме дозвіл на доступ сил до свого повітряного простору. Щоб таке сталось, має бути одностайне рішення усіх 32 країн-членів і координації командування НАТО. Але "одностайності немає". Bloomberg нагадало коментар міністра оборони Польщі Владислава Косиняк-Камиша, який сказав, що "одна країна сама по собі явно не здатна на це". Крім того, зі слів посадовця, серед союзників він бачить "готовність обговорити", але не готовність діяти.

"Зростаюча кількість випадків саботажу по всій Європі викликало питання щодо того, де альянс має провести межу щодо загрози від Росії, щоб спонукати деяких чиновників закликати до більш рішучої відповіді", — навело медіа позицію анонімного чиновника зі східної країни-члена.

Польща та атаки РФ — деталі

Зазначимо, 20 листопада відбувся масований удар РФ по Україні, коли росіяни запустили невказану кількість балістичних ракет, 84 крилатих ракети Х-101 та 404 дронів різних типів. Збройні сили Польщі підняли літаки у повітря, оскільки кілька цілей перетнули кордон у Львівській області. Згодом з'ясувалось, що це три ракети Х-101, які самі по собі упали у селі Новий Ліповець (Nowy Lipowiec) Люблінського воєводства, у селах Рудник-над-Сяном (Rudnik nad Sanem) і Молодич (Mołodycz) Підкарпатського воєводства. Також були ударні дрони, які попетляли над польською територією, а потім розвернулись назад в Україну та атакували цивільні об'єкти.

Польща та атаки РФ — три ракети Х-101 20 листопада Фото: Google Maps

Польща згодом озвучила кілька пояснень, чому не збили російські ракети. Серед іншого, говорили, що ракети помітили й що пілот Gripen отримав дозвіл на збиття, але він не побачив ракет візуально. Також було пояснення, що не змогли збити, бо була погана погода.

Нагадуємо, 25 листопада з'явилась відповідь МЗС РФ на звернення МЗС Польщі через появу трьох російських ракет Х-101 на польській території.