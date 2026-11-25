Россияне назвали действия Эстонии "безосновательными обвинениями", "русофобией", "антироссийскими выходками", "репрессиями против русскоязычных". Таллинну сообщили, что это "разжигание напряжённости" и "дестабилизация" и что это может привести к войне.

МИД РФ опубликовал резкое заявление после решения Эстонии закрыть все контрольно-пропускные пункты на российско-эстонской границе. Ведомство вызвало временного поверенного Эстонии в РФ Марека Юхтеги и вручило ноту протеста. Среди прочего, в ноте содержалась угроза открытой войны с РФ из-за действий Таллинна. Выяснилось, что россиянам не нравится закрытие границ и ограничение движения российских кораблей в Балтийском море. Кроме того, они жалуются на украинские дроны, которые летят бомбить Санкт-Петербург через эстонскую территорию.

Заявление МИД РФ появилось в понедельник, 23 ноября, через три дня после решения Эстонии закрыть движение между двумя странами. Решение было принято после попытки российских диверсантов поджечь предприятие ВПК в Таллинне. Российские дипломаты назвали такие обвинения "безосновательными", а заявление о диверсантах — "провокацией". Поверенному заявили, что такие действия раскрывают "яростную русофобскую сущность эстонского режима" и что последуют серьезные последствия. В ведомстве заверили, что "такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией".

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Эстония и РФ — угрозы в адрес Таллинна от 23 ноября Фото: Скриншот

В заявлении МИД РФ перечислены претензии к правительству Эстонии. Например, упомянули о "негласном разрешении для киевского режима" на перемещение дронов для нанесения ударов по российским объектам. Еще одно важное замечание — о преследовании российских кораблей в Балтийском море, когда их "безосновательно досматривают, задерживают и арестовывают с целью введения против нашей страны морской блокады". Кроме того, подробно описали, как "угнетают" русскоязычных, которым запрещают говорить по-русски, депортируют, преследуют, а также запрещают "Эстонскую православную христианскую церковь".

"Такая необоснованная политика разжигания всеобъемлющей вражды по отношению к нашей стране будет и впредь оказывать дестабилизирующее воздействие на ситуацию в регионе. В ходе встречи было подчеркнуто, что российская сторона оставляет за собой право на принятие комплексных политико-дипломатических мер, направленных на защиту национальных интересов России и законных прав граждан нашей страны", — говорится в ноте МИД РФ.

Эстония и РФ — жалобы на "русофобию" и другие действия Таллинна Фото: Скриншот

Эстония и РФ — подробности спора из-за закрытия границы

Первая реакция на решение Эстонии о закрытии границ появилась в пятницу, 20 ноября, как сообщило российское СМИ "РИА Новости". Пресс-секретарь МИД Мария Захарова лаконично заявила, что на это "последует ответ в виде необходимых дипломатических мер".

Между тем МИД Эстонии в социальной сети X сообщил, что война РФ против Украины представляет угрозу для всей Европы и что "решение закрыть границу с Россией является частью более широких усилий по противодействию действиям Москвы".

Эстония и РФ — заявление МИД Эстонии по поводу войны в Украине от 24 ноября Фото: Скриншот

Отметим, что 21 ноября в Финском заливе недалеко от Эстонии по неизвестным причинам загорелось судно Sparta II, которое отбуксировали в порт Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что Фокус писал о пограничном инциденте на границе Эстонии и РФ, когда вооруженные российские военные проникли на остров посреди реки и провели там несколько часов.