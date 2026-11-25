Росіяни назвали дії Естонії "голослівними обвинуваченнями", "русофобством", "антиросійськими витівками", "репресіями проти російськомовних". Таллінну повідомили, що це "розхитування" та "дестабілізація" й що це може призвести до війни.

МЗС РФ опублікувало гостру заяву після рішення Естонії закрити усі контрольно-пропускні пункти на російсько-естонському кордоні. Відомство викликало тимчасового повіреного Естонії у РФ Марека Юхтегі та вручило ноту протесту. Серед іншого, у ноті була погроза відкритої війни з РФ через дії Таллінна. З'ясувалось, що росіянам не подобається закриття кордонів та обмеження руху російських кораблів у Балтійському морі. Крім того, вони скаржаться на українські дрони, які летять бомбардувати Санкт-Петербург через естонську територію.

Заява МЗС РФ з'явилась у понеділок 23 листопада, через три дні після рішення Естонії закрити рух між двома країнами. Рішення прийняли після спроби російських диверсантів підпалити підприємство ВПК в Таллінні. Російські дипломати назвали такі обвинувачення "голослівними", а заяву про диверсантів — "провокацією". Повіреному сказали, що такі дії розкривають "затяту русофобську сутність естонського режиму" і що будуть серйозні наслідки. У відомстві запевнили, що "такі провокаційні та надзвичайно небезпечні дії перебувають на межі розв'язання відкритої війни з Росією".

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Естонія та РФ — погрози Таллінну від 23 листопада Фото: Скриншот

У заяві МЗС РФ перелічуються скарги на естонський уряд. Наприклад, згадали про "негласний дозвіл для київського режиму" на переміщення дронів для ударів по російських об'єктах. Ще одне важливе зауваження — про гальмування російських кораблів у Балтійському морі, коли їх "безпідставно оглядають, захоплюють та арештовують з метою запровадження проти нашої країни морської блокади". Крім того, детально описали, як "пригнічують" російськомовних, яким забороняють говорити російською, депортують, переслідують, і також забороняють "Естонську православну християнську церкву".

"Така необґрунтована політика культивування всеосяжної ворожості до нашої країни продовжить справляти дестабілізуючий ефект на ситуацію в регіоні. У ході зустрічі наголосили, що російська сторона залишає за собою право на вжиття комплексних політико-дипломатичних заходів, спрямованих на захист національних інтересів Росії та законних прав громадян нашої країни", — ідеться у ноті МЗС РФ.

Естонія та РФ — скарги на "русофобію" та інші дії Таллінна Фото: Скриншот

Естонія та РФ — деталі суперечки через закриття кордону

Перша реакція на рішення Естонії щодо закриття кордонів з'явилась у п'ятницю 20 листопада, написало росЗМІ "РИА Новости". Речниця МЗС Марія Захарова лаконічно заявила, що на "буде відповідь необхідними дипломатичними заходами".

Тим часом МЗС Естонії у соцмережі X написало, що війна РФ проти України загрожує усій Європі й що "рішення закрити свій кордон з Росією є частиною ширших зусиль для протидії діям Москви".

Естонія та РФ — заява естонського МЗС щодо війни в Україні 24 листопада Фото: Скриншот

Зазначимо, 21 листопада у Фінській затоці неподалік від Естонії з невідомих причин загорілось судно Sparta II, яке відтягнули у порт Санкт-Петербурга.

Нагадуємо, Фокус писав про прикордонний інцидент на кордоні Естонії та РФ, коли озброєні російські військові проникли на острів посеред річки та провели там кілька годин.