Британські військові почали відроджувати стратегію оборони від повітряних ударів, яку використовували під час Холодної війни з СРСР. Сьогодні вони очікують диверсій РФ, але мають менше літаків та інших ресурсів.

Королівські повітряні сили Великої Британії (RAF) отримали попередження від розвідки MI5 і почали ховати військові літаки в ангари, ідеться у матеріалі медіа Sky News. MI5 застерегло британських військових про можливі диверсії РФ, яка може вдарити безпілотниками по військових аеродромах. Літаки розміщують в ангарах лише на ніч, а вдень вони стоять просто неба. Крім того, ВПС Британії вживають інших заходів, щоб вберегти авіацію від російських повітряних атак, розповіло Sky News. Серед іншого, затягують антидроновими сітками злітно-повітряні смуги, інші літаки та важливе обладнання, яке неможливо сховати.

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Медіа написало, що у вівторок 24 листопада MI5 та Міноборони Британії повідомило деякі британські компанії про зростання можливості диверсій РФ. Ідеться у першу чергу про компанії, які займаються постачанням військового спорядження для України. Крім того, була загроза диверсії Ірану на авіабазі Глостерширі, через що Міноборони США евакуювало звідти власні літаки. Тим часом повітряне командування ВПС Британії напрацьовує стратегію розосередження літаків у випадку конфлікту: відроджують підхід часів Холодної війни з СРСР, але тепер противником є РФ.

"Королівські ВПС готуються до сценарію, за якого "вдома немає безпечного притулку: ти ведеш бойові дії з території Великої Британії, але змушений постійно передислоковуватися", — навело медіа заяву головного маршала авіації Харві Сміта.

Військові розповіли, що роблять для захисту британської авіації. З'ясувалось, про вже провели тренування у реальній ситуації, коли будували нову злітно-посадкову смугу на базі Брайз-Нортон. Літаки розлетілись на сусідні летовища і таким чином зімітували розосередження, яке потрібне під час нападу противника.

"Як служба, ми довели, що за потреби ми можемо взяти те, що люди назвали б "яйцями в одному кошику", розподілити це по всій Великій Британії та продовжувати працювати. Це було для нас велике випробування, і, чесно кажучи, команда з ним впоралася", — заяви маршал RAF.

Тим часом Sky News пояснило, що станом на сьогодні армія Британії має менше авіабаз та матеріально-технічне забезпечення, ніж за часів протистояння з СРСР.

"Хоча військове командування знову готує військових до конфлікту, розмір оборонного майна різко скоротився за останні десятиліття", — ідеться у матеріалі, створеному на п'ятий рік великої війни у Європі, коли РФ напала на Україну.

Британія та погрози РФ — деталі

24 листопада з'явилась заява колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який заявив про можливість введення європейського контингенту на територію України. Крім того, політик розкритикував поведінку президента США Дональда Трампа, який назвав російського диктатора Путіна "гарним другом". Після цього з'явився допис глави радбезу РФ Дмитра Медведєва, який назвав Джонсона "патлатим провокатором" та пригрозив повішати на стовбі у Лондоні після того, як РФ повністю знищить Велику Британію.

Зазначимо, 25 листопада Фокус писав про погрози РФ у бік Естонії. Російське МЗС опублікувало ноту протесту, у якій дорікало Таллінну за закриття кордонів, обмеження судноплавства та тиск на російськомовних.

Нагадуємо, медіа Bloomberg розповіло про звернення Польщі до НАТО задля закриття неба над Україною після появи трьох ракет Х-101 на польській території.