Десятки российских пожарных пытаются спасти соседнее здание от пожара, охватившего 1600 квадратных метров мебельной фабрики под Москвой и приведшего к обрушению конструкций.

В городе Электроуголь Московской области России произошел крупный пожар на территории мебельной фабрики. Огонь распространился на складское помещение площадью около 1,6 тысячи квадратных метров, в результате чего часть конструкций здания обрушилась. Об этом сообщили в МЧС Московской области в "Макси".

По данным ведомства, пожар возник по адресу: Сафоновский переулок, 7. Возгорание произошло в складском помещении на территории мебельного предприятия.

К моменту прибытия пожарных здание уже горело открытым пламенем, и огонь охватил значительную часть здания. Более того, существовала угроза распространения огня на соседний склад.

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"В Подмосковье пожарные тушат пожар в складском помещении. Силы направлены на тушение огня и защиту соседнего здания", — сообщили пожарные в официальном сообщении.

К ликвидации возгорания были привлечены 45 спасателей и 15 единиц специальной техники. Основные усилия пожарных были направлены на тушение огня и предотвращение его распространения на соседнее здание.

По предварительным данным, площадь пожара составила 1600 квадратных метров. В ходе пожара конструкции здания частично обрушились.

В приведенном сообщении не было информации о погибших или пострадавших. Причины возгорания и обстоятельства возникновения пожара пока не уточнялись.

В то же время в первом сообщении Главного управления МЧС Московской области говорилось об угрозе распространения пламени на соседний склад. На тот момент к тушению были привлечены около 40 спасателей и 12 единиц техники, а окончательная площадь возгорания ещё устанавливалась.

На фоне масштабного пожара в социальной сети X появилось сообщение о том, что огонь уничтожил складские помещения сразу трёх мебельных компаний, расположенных в Электроуглях. Речь идет о предприятиях "ЦЦМ", "Точка Сборки" и "Хамелеон". Об этом написал пользователь социальной сети X Андрей74, который опубликовал сообщение о пожаре и связал его с хэштегом "Россия в огне". Автор поста также высказал предположение о возможной причастности партизанского движения к возгоранию, однако никаких доказательств в подтверждение этой версии не привёл. Официально российские экстренные службы не сообщали о причинах пожара или возможном постороннем вмешательстве.

Напомним, 22 октября в российском Серпухове Московской области раздались мощные взрывы на территории воинской части, где расположен "75-й Арсенал" Минобороны РФ. Местные жители сообщали о пролете беспилотников и как минимум трёх ракет, а OSINT-аналитики по видеозаписям установили вероятное место взрыва.

Также Фокус сообщал, что вечером 28 октября и в ночь на 29 октября Москва и Московская область подверглись атаке беспилотников, из-за чего российская ПВО работала в усиленном режиме, а в аэропортах ввели ограничения на полеты. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о якобы уничтожении 136 дронов, летевших на столицу РФ, однако независимого подтверждения этой цифры не было. На фоне атаки часть самолетов задерживали и разворачивали прямо в небе.