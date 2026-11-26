Десятки російських пожежників намагаються врятувати сусідню будівлю від вогню, який охопив 1600 квадратних метрів меблевої фабрики під Москвою та спричинив обвалення конструкцій.

У місті Електровуглі Московської області Росії сталася велика пожежа на території меблевої фабрики. Вогонь поширився на складське приміщення на площі близько 1,6 тисячі квадратних метрів, унаслідок чого частина конструкцій будівлі обвалилася. Про це повідомили у МНС Московської області у "Максі".

За інформацією відомства, пожежа виникла за адресою: Сафоновський провулок, 7. Загоряння сталося в складському приміщенні на території меблевого підприємства.

На момент прибуття пожежних будівля вже горіла відкритим полум'ям і вогонь охопив значну частину будівлі. Більше того, існувала загроза розповсюдження вогню на сусідній склад.

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"У Підмосков'ї вогнеборці ліквідують пожежу у складському приміщенні. Сили спрямовані на ліквідацію вогню та захист сусідньої будівлі", – відзвітували вогнеборці в офіційному повідомленні.

До ліквідації займання було залучено 45 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки. Основні зусилля пожежних спрямували на гасіння вогню та недопущення його поширення на сусідню будівлю.

За попередніми даними, площа пожежі становила 1600 квадратних метрів. Під час пожежі конструкції споруди частково обвалилися.

Інформації про загиблих або постраждалих у наведеному повідомленні не було. Причини займання та обставини виникнення пожежі наразі не уточнювалися.

Водночас у першому повідомленні Головного управління МНС Московської області йшлося про загрозу поширення полум'я на сусідній склад. На той момент до гасіння залучили близько 40 рятувальників і 12 одиниць техніки, а остаточну площу займання ще встановлювали.

На тлі масштабної пожежі в соцмережі X з'явилося повідомлення про те, що вогонь знищив складські приміщення одразу трьох меблевих компаній, розташованих в Електровуглях. Ідеться про підприємства "ЦЦМ", "Точка Сборки" та "Хамелеон". Про це написав користувач соцмережі X Андрей74, який опублікував повідомлення про пожежу та пов'язав її з хештегом "Росія у вогні". Автор допису також припустив можливу причетність партизанського руху до займання, однак жодних доказів на підтвердження цієї версії не навів. Офіційно російські екстрені служби не повідомляли про причини пожежі чи можливе стороннє втручання.

Нагадаємо, 22 жовтня у російському Серпухові Московської області лунали потужні вибухи на території військової частини, де розташований "75 Арсенал" Міноборони РФ. Місцеві жителі повідомляли про проліт безпілотників і щонайменше трьох ракет, а OSINT-аналітики за відеозаписами встановили ймовірне місце вибуху.

Також Фокус писав, що Москву та Московську область увечері 28 жовтня і в ніч на 29 жовтня атакували безпілотники, через що російська ППО працювала в посиленому режимі, а в аеропортах запровадили обмеження на польоти. Мер Москви Сергій Собянін заявляв про нібито знищення 136 дронів, які летіли на столицю РФ, однак незалежного підтвердження цієї цифри не було. На тлі атаки частину літаків затримували та розвертали просто в небі.