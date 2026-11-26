Пока США пытаются возобновить диалог с Пхеньяном, Ким Чен Ын призывает расширять ядерный арсенал КНДР и угрожает войной тем, кто поставит под сомнение её ядерный статус.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не намерен отказываться от ядерного оружия и будет рассматривать отрицание ядерного статуса КНДР как объявление войны. По его словам, любые посягательства на этот статус, закреплённый в Конституции страны, будут расцениваться как вмешательство во внутренние дела Северной Кореи и нарушение её суверенитета. Об этом 26 ноября сообщило северокорейское государственное информационное агентство KCNA

Итак, 25 ноября Ким Чен Ын посетил предприятия по производству ядерных материалов, базу по изготовлению оборудования, связанного с ядерными технологиями, а также научно-исследовательский институт ядерного оружия. Местонахождение этих объектов северокорейские государственные СМИ не раскрыли.

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В ходе визита северокорейский лидер ознакомился с результатами производства ядерных материалов и вооружений за текущий год. Особое внимание он уделил расширению производственных мощностей, необходимых для дальнейшего развития ядерного арсенала.

По информации KCNA, Ким Чен Ын заявил, что КНДР систематически наращивает потенциал по производству ядерных материалов.

"Наш ядерный потенциал уже стал реальностью. Отрицать эту реальность — значит лишь признать собственное поражение", — заявил северокорейский лидер.

Что Ким Чен Ын сочтёт объявлением войны

Отдельно лидер КНДР подчеркнул, что ядерный статус его страны является необратимым и не зависит от позиции международного сообщества, поскольку он закреплён на конституционном уровне. По его словам, никакие заявления других государств или международные требования о денуклеаризации не могут заставить Пхеньян пересмотреть эту позицию. Кроме того, Пхеньян не собирается добиваться признания или одобрения со стороны других государств.

Кроме того, Ким Чен Ын предупредил, что попытки опровергнуть или поставить под сомнение этот статус будут расцениваться как вмешательство во внутренние дела страны и посягательство на её суверенитет.

"Тот, кто попытается оспорить или подорвать конституционный статус нашего государства, совершит самое серьезное нарушение нашего национального суверенитета и вмешательство во внутренние дела, направленное на то, чтобы заставить нас отказаться от Конституции и общественного устройства. Мы будем расценивать это как открытое объявление войны", — заявил он.

Он также подчеркнул, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия до тех пор, пока, по его словам, в мире существуют силы, использующие его в качестве инструмента установления собственного господства.

Ким Чен Ын назвал обладание ядерным оружием необратимым решением, которое будет оставаться частью государственной политики КНДР.

КНДР планирует расширить применение тактического ядерного оружия

Во время посещения ядерных объектов Ким Чен Ын также призвал расширить возможности применения тактического ядерного оружия. Он поручил уделить особое внимание его использованию для выполнения различных задач в разных сферах.

Северокорейский лидер назвал это важной и неотложной задачей, сославшись на роль такого оружия в современной войне и географическое соседство с государством, которое Пхеньян считает главным противником. Очевидно, речь идет о Южной Корее, отношения с которой в последние годы существенно обострились.

Кроме того, Ким Чен Ин объяснил необходимость наращивания ядерного арсенала угрозами, которые, по его мнению, исходят от Соединённых Штатов и их союзников. В частности, он раскритиковал США за создание глобальной системы ядерного военного союза и оборонного партнерства AUKUS с участием США, Великобритании и Австралии. По мнению северокорейского лидера, такие действия создают дополнительные угрозы для безопасности региона и якобы оправдывают дальнейшее наращивание ядерного потенциала КНДР.

Сколько ядерного оружия у Северной Кореи

Пхеньян закрепил ядерный статус страны в Конституции в 2023 году. В феврале 2026 года руководство КНДР подтвердило намерение продолжать наращивание ядерного потенциала в рамках пятилетнего плана модернизации вооружённых сил.

Начиная с 2006 года Северная Корея провела шесть ядерных испытаний. Последнее и самое мощное из них состоялось в 2017 году.

В августе 2026 года министр обороны Южной Кореи сообщил, что, по оценкам независимых исследовательских организаций, Пхеньян может располагать от 80 до 120 ядерных боеголовок. В то же время реальные масштабы северокорейского ядерного арсенала остаются для мира тайной.

Ким Чен Ын не реагирует на предложение Трампа о встрече

Как отмечает Associated Press, новые заявления северокорейского лидера прозвучали на фоне попыток президента США Дональда Трампа возобновить диалог с Пхеньяном. Так, во время недавней поездки в Азию американский президент вновь заявил о заинтересованности во встрече с Ким Чен Ыном. Однако публичного ответа от руководства КНДР не последовало.

Переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу ядерного разоружения зашли в тупик ещё в 2019 году. С тех пор Северная Корея продолжила развивать ядерную программу и укреплять отношения с Россией и Китаем.

Ранее Ким Чен Ын допускал возможность возобновления переговоров с США, однако выдвигал два условия — отказ Вашингтона от политики, которую Пхеньян считает враждебной, и признание ядерного статуса КНДР.

Напомним, что Северная Корея провела испытания крылатой ракеты с кассетной боеголовкой, которая, по заявлениям Пхеньяна, способна накрыть взрывными элементами площадь до шести гектаров.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что недавно лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с женой и дочерью посетил горнолыжный курорт в городе Самджон, расположенный недалеко от границы с Китаем. Опубликованные KCNA фотографии привлекли внимание необычными кадрами: северокорейский лидер позировал в роскошном кресле прямо на снегу с сигаретой в руке, а его 13-летняя дочь Чжу Э демонстрировала навыки катания на лыжах.