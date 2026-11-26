Поки США намагаються відновити діалог із Пхеньяном, Кім Чен Ин закликає розширювати ядерний арсенал КНДР і погрожує війною тим, хто поставить під сумнів її ядерний статус.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян не має наміру відмовлятися від ядерної зброї та вважатиме заперечення ядерного статусу КНДР оголошенням війни. За його словами, будь-які зазіхання на цей статус, закріплений у Конституції країни, розцінюватимуть як втручання у внутрішні справи Північної Кореї та порушення її суверенітету. Про це 26 листопада повідомило північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA

Отож, 25 листопада Кім Чен Ин побував на підприємствах із виробництва ядерних матеріалів, базі з виготовлення обладнання, пов'язаного з ядерними технологіями, а також у науково-дослідному інституті ядерної зброї. Місце розташування цих об'єктів північнокорейські державні ЗМІ не розкрили.

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Під час візиту північнокорейський лідер ознайомився з результатами виробництва ядерних матеріалів і озброєння за поточний рік. Особливу увагу він приділив розширенню виробничих потужностей, необхідних для подальшого розвитку ядерного арсеналу.

За інформацією KCNA, Кім Чен Ин заявив, що КНДР систематично нарощує можливості з виробництва ядерних матеріалів.

"Наш ядерний потенціал уже став реальністю. Заперечувати цю реальність — означає лише визнавати власну поразку", — заявив північнокорейський лідер.

Що Кім Чен Ин вважатиме оголошенням війни

Окремо керівник КНДР наголосив, що ядерний статус його країни є незворотним і не залежить від позиції міжнародної спільноти, оскільки його закріпили на конституційному рівні. За його словами, жодні заяви інших держав або міжнародні вимоги щодо денуклеаризації не можуть змусити Пхеньян переглянути цю позицію. Крім того, Пхеньян не збирається домагатися визнання чи схвалення з боку інших держав.

Також Кім Чен Ин попередив, що спроби заперечити або поставити під сумнів цей статус розцінюватимуться як втручання у внутрішні справи країни та посягання на її суверенітет.

"Той, хто спробує заперечити або підірвати конституційний статус нашої держави, вчинить найсерйозніше порушення нашого національного суверенітету та втручання у внутрішні справи, спрямоване на примушення нас відмовитися від Конституції та суспільного устрою. Ми розцінюватимемо це як відкрите оголошення війни", — заявив він.

Він також наголосив, що Північна Корея не відмовиться від ядерної зброї, доки, за його твердженням, у світі існують сили, які використовують її як інструмент встановлення власного панування.

Кім Чен Ин назвав володіння ядерною зброєю незворотним рішенням, яке залишатиметься частиною державної політики КНДР.

КНДР планує розширити застосування тактичної ядерної зброї

Під час відвідування ядерних об'єктів Кім Чен Ин також закликав розширити можливості застосування тактичної ядерної зброї. Він доручив приділити особливу увагу її використанню для виконання різних завдань у різних сферах.

Північнокорейський лідер назвав це важливим і невідкладним завданням, посилаючись на роль такої зброї в сучасній війні та географічне сусідство з державою, яку Пхеньян вважає головним противником. Очевидно, йдеться про Південну Корею, відносини з якою останніми роками суттєво загострилися.

Крім того, необхідність нарощування ядерного арсеналу Кім Чен Ин пояснив загрозами, які, на його думку, становлять Сполучені Штати та їхні союзники. Зокрема, він розкритикував США за створення глобальної системи ядерного військового союзу та оборонне партнерство AUKUS за участю США, Великої Британії та Австралії. На думку північнокорейського керівника, такі дії створюють додаткові загрози для безпеки регіону та нібито виправдовують подальше нарощування ядерного потенціалу КНДР.

Скільки ядерної зброї має Північна Корея

Пхеньян закріпив ядерний статус країни в Конституції у 2023 році. У лютому 2026 року керівництво КНДР підтвердило намір продовжувати нарощування ядерного потенціалу в межах п'ятирічного плану модернізації збройних сил.

Починаючи з 2006 року, Північна Корея провела шість ядерних випробувань. Останнє та найпотужніше з них відбулося у 2017 році.

У серпні 2026 року міністр оборони Південної Кореї повідомив, що, за оцінками незалежних дослідницьких організацій, Пхеньян може мати від 80 до 120 ядерних боєголовок. Водночас реальні масштаби північнокорейського ядерного арсеналу залишаються для світу таємницею.

Кім Чен Ин не реагує на пропозицію Трампа про зустріч

Як зазначає Associated Press, нові заяви північнокорейського лідера пролунали на тлі спроб президента США Дональда Трампа відновити діалог із Пхеньяном. Так, під час нещодавньої поїздки до Азії американський президент знову заявив про зацікавленість у зустрічі з Кім Чен Ином. Однак публічної відповіді від керівництва КНДР не було.

Переговори між Вашингтоном і Пхеньяном щодо ядерного роззброєння зайшли у глухий кут ще у 2019 році. Відтоді Північна Корея продовжила розвивати ядерну програму та зміцнювати відносини з Росією і Китаєм.

Раніше Кім Чен Ин допускав можливість відновлення переговорів зі США, однак висував дві умови — відмову Вашингтона від політики, яку Пхеньян вважає ворожою, та визнання ядерного статусу КНДР.

Нагадаємо, Північна Корея випробувала крилату ракету з касетною боєголовкою, яка, за заявами Пхеньяна, здатна накривати вибуховими елементами площу до шести гектарів.

Крім того, Фокус писав, що нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин разом із дружиною та донькою відвідав гірськолижний курорт у місті Самджьон неподалік кордону з Китаєм. Опубліковані KCNA фотографії привернули увагу незвичними кадрами: північнокорейський керівник позував у розкішному кріслі просто на снігу із сигаретою в руці, а його 13-річна донька Чжу Е демонструвала навички катання на лижах.