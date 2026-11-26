Великобритания направила резервистам письма, в которых попросила обновить контактные данные, указать место работы и профессиональные навыки.

Впервые со времён Холодной войны Великобритания готовит военный резерв на случай войны. Около 100 тысяч бывших военнослужащих получили письма от Минобороны с просьбой обновить данные и предложением принять участие в учениях, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Письма были отправлены резервистам всех трёх видов Вооружённых сил (в число которых входят Британская армия, Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы). Их попросили обновить контактные данные, указать место работы и профессиональные навыки. Также предложили добровольно пройти подготовку и принять участие в учениях НАТО Steadfast Defender весной 2027 года.

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Письма получили бывшие военнослужащие, которых в случае необходимости могут вновь призвать. Пока их не мобилизуют — власти просто хотят узнать, где находятся резервисты и какие навыки могут понадобиться армии.

"Даже если вы когда-то были танкистом в армии, ваши гражданские навыки сейчас могут быть совсем другими и, на самом деле, более полезными для обороны", — утверждают в армии.

Там добавляют, что, хотя никто и не предполагает, что резервистов внезапно мобилизуют, "мы были бы сумасшедшими, если бы не имели базы данных и доступа" к ней.

В то же время в британском Министерстве обороны подчеркивают, что эти письма не означают подготовку к немедленной мобилизации. Их цель — проверить готовность резерва и обновить данные о людях, которых в случае необходимости можно вернуть на службу.

Что известно о британской армии

Британская армия насчитывает около 73 тысяч военнослужащих — это самая низкая численность со времён наполеоновских войн. Министр обороны Уэс Стритинг предупреждал, что страна должна быть готова к войне в течение 1 000 дней.

Регулярные войска: насчитывают около 73 658–73 790 военнослужащих (из них около 70 951 — полностью подготовлены). Как пишет британское издание The Telegraph, численность регулярной армии приблизилась к историческому минимуму со времён Наполеоновских войн (~73 000 человек).

Бригада гуркхов и добровольческий резерв: согласно отчёту Библиотеки Палаты общин, в состав сухопутных сил входят 4 422 гуркха и около 25 730–25 770 бойцов добровольческого резерва, из которых более 23,5 тысячи прошли полную подготовку.

Напомним, что Великобритания решила направить средства, которые были зарезервированы на производство новых крылатых ракет Storm Shadow для Су-24М, на производство серийных ракет по проекту BrakeStop. В результате Украина может остаться без ракет Storm Shadow из Великобритании.

Кроме того, Фокус сообщал, что герцог Сассекский принц Гарри заявил, что готов вновь поступить на службу в британские Вооруженные силы, если в случае открытого нападения со стороны РФ возникнет такая необходимость. Он отметил, что Великобритания уже воюет с Россией почти 10 лет.