Велика Британія надіслала резервістам листи, у яких попросила оновити контакти, вказати місце роботи та професійні навички.

Вперше з часів Холодної війни Велика Британія готує військовий резерв на випадок війни. Близько 100 тисяч ексвійськових отримали листи від Міноборони з проханням оновити дані та пропозицією долучитися до навчань, пише The Telegraph з посиланням на джерела.

Листи надіслали резервістам усіх трьох видів Збройних сил (до яких входить Британська армія, Королівський Військово-морський Флот, Королівські Повітряні сили). Їх попросили оновити контакти, вказати місце роботи та професійні навички. Також запропонували добровільно пройти підготовку й узяти участь у навчаннях НАТО Steadfast Defender навесні 2027 року.

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Листи отримали колишні військові, яких за потреби можуть знову призвати. Наразі їх не мобілізують — влада лише хоче отримати відомості, перебувають резервісти та які навички можуть знадобитися армії.

"Навіть якщо ви колись були танкістом у армії, ваші цивільні навички зараз можуть бути зовсім іншими і, насправді, більш корисними для оборони", – стверджують в армії.

Там додають, що хоча ніхто й не припускає, що резервістів раптово мобілізують, "ми були б божевільними, якби не мали бази даних та доступу" до них.

Водночас у британському Міноборони наголошують, що листи не означають підготовку до негайної мобілізації. Їхня мета — перевірити готовність резерву та актуалізувати дані про людей, яких за потреби можуть повернути на службу.

Що відомо про Британську армію

Британська армія налічує близько 73 тисяч військових — це найменша чисельність із часів Наполеонівських воєн. Міністр оборони Вес Стритінг попереджав, що країна має бути готовою до війни протягом 1 000 днів.

Регулярні сили: налічують близько 73 658 – 73 790 військовослужбовців (із них близько 70 951 — повністю підготовлені). Як пише британське видання The Telegraph, чисельність регулярної армії наблизилася до історичного мінімуму з часів Наполеонівських війн (~73 000 осіб).

Бригада гуркхів та добровольчий резерв: згідно зі звітом House of Commons Library, до складу сухопутних сил входять 4 422 гуркхи та близько 25 730 – 25 770 бійців добровольчого резерву, із яких понад 23,5 тисячі є повністю підготовленими.

Нагадаємо, Британія вирішила скерувати гроші, які відклала на виробництво нових крилатих ракет Storm Shadow під Су-24М, на виробництво масових ракет за проєктом BrakeStop. Відтак Україна може залишитись без ракет Storm Shadow від Великої Британії.

Також Фокус писав, що Герцог Сассекський принц Гаррі заявив, що готовий знову вступити до лав британських Збройних сил, якщо виникне така потреба у разі відкритого нападу РФ. Він зазначив, що Велика Британія вже воює з Росією майже 10 років.