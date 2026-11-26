Джеймс Рассел в 1960–1970-х годах разработал первую систему оптической цифровой записи и воспроизведения данных. Его патенты легли в основу создания современных компакт-дисков (CD) и оптических носителей.

В возрасте 95 лет скончался американский изобретатель Джеймс Т. Рассел. Его инновации легли в основу технологий CD и DVD, положивших начало цифровой эре на физических носителях информации. По словам его семьи, Рассел мирно скончался этой осенью в Белвью, пишет The Seattle Times.

За свою карьеру, охватившую почти всю его жизнь, Рассел получил более 70 патентов, но его величайшим прорывом стало изобретение первой системы цифро-оптической записи и воспроизведения в 1960-х и в начале 1970-х годов, системы, которая сделала кристально чистый звук и фильмы доступными для широкой публики.

Что известно об изобретении Джеймса Рассела

Рассел начал исследовать, как создавать более чистые музыкальные записи, ведь музыка с виниловых пластинок часто сопровождалась потрескиванием и шипением. Тогда изобретатель подумал, что может что-то с этим сделать.

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Хотя его идея поначалу встретила скептицизм, ему всё же выделили немного денег на эксперименты. Рассел изобрёл один из первых методов цифрового хранения аудио и его воспроизведения для получения безупречного звука. Он также разработал способ плотного хранения цифровой информации.

Еще одна примитивная технология аналоговых лазерных дисков была разработана в 1950-х годах инженером Дэвидом Полом Греггом. Самые первые патенты Рассела в этой области были выданы в середине 1960-х годов, а рабочий прототип был завершён к 1970-м годам; в нём использовался лазер для считывания двоичных данных с компакт-диска или CD.

Патент на изобретение Рассела переходил от одной компании к другой, в результате чего он оказался из Ричленда в Солт-Лейк-Сити, а затем в Торонто.

Разработанная им первая система цифро-оптической записи и воспроизведения легла в основу технологий CD-ROM, DVD и Blu-ray. Рассел не получал роялти, и о его работе редко упоминали.

Его изобретение в сочетании с инженерными, маркетинговыми и стандартизационными разработками таких компаний, как Sony и Phillips, должно было стать катализатором цифровой революции. По данным Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии, в начале 2000-х годов компакт-диски достигли пика популярности, занимая 95,7 % рынка продаж музыки.

Напомним, 26 ноября 1926 года скончался Джон Браунинг. Он не был первым создателем ручного огнестрельного оружия, поскольку европейцы сражались с помощью мушкетов и пистолетов ещё с XIV века. При этом его изобретения стали настолько "культовыми", что полиция Соединённых Штатов Америки использовала их 80 лет подряд.

Кроме того, Фокус сообщал, что британский музыкант Энди Тейлор, первый гитарист культовой группы Duran Duran, скончался 23 ноября в возрасте 65 лет в своём доме в окружении близких.