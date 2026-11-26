Джеймс Рассел у 1960–1970-х роках розробив першу систему оптичного цифрового запису та відтворення даних. Його патенти лягли в основу створення сучасних компакт-дисків (CD) та оптичних носіїв.

У віці 95 років помер американський винахідник Джеймс Т. Рассел. Його інновації стали підґрунтям для технологій CD та DVD, що започаткували цифрову еру на фізичних носіях інформації. За словами його родини, Рассел мирно помер цієї осені в Белв'ю, пише The Seattle Times.

За кар'єру, що охопила майже все його життя, Рассел отримав понад 70 патентів, але його найбільшим проривом став винахід першої системи цифро-оптичного запису та відтворення в 1960-х та на початку 1970-х років, системи, яка зробила кришталево чистий звук та фільми доступними для мас.

Що відомо про винахід Джеймса Рассела

Рассел почав досліджувати, як створювати чистіші музичні записи, адже музика із вінілових платівок часто супроводжувалась хрускітом і шипінням. Тоді винахідник подумав, що може щось із цим зробити.

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Хоча його ідея спочатку зіткнулася зі скептицизмом, йому все ж дали трохи грошей на експерименти. Рассел винайшов ранній метод цифрового зберігання аудіо та його відтворення для отримання бездоганного звуку. Він також створив спосіб щільного зберігання цифрової інформації.

Інша примітивна технологія аналогових лазерних дисків була розроблена в 1950-х роках інженером Девідом Полом Греггом. Найперші патенти Рассела в цій галузі були видані в середині 1960-х років, а робочий прототип був завершений до 1970-х років, використовуючи лазер для зчитування двійкових даних на компакт-диску або CD.

Патент на винахід Рассела переходив від компанії до компанії, що привело його з Річленда до Солт-Лейк-Сіті, а потім до Торонто.

Його розробка першої системи цифро-оптичного запису та відтворення стала основою для технологій CD-ROM, DVD та Blu-ray. Рассел не отримував роялті і його роботу рідко згадували.

Його винахід, у поєднанні з інженерними, маркетинговими та стандартизаційними розробками таких компаній, як Sony та Phillips, мав стати каталізатором цифрової революції. За даними Американської асоціації звукозаписної індустрії, на початку 2000-х років компакт-диски досягли піку, займаючи 95,7% ринку продажів музики.

Нагадаємо, 26 листопада 1926-го помер Джон Браунінг. Він був не першим творцем ручної вогнепальної зброї, оскільки мушкетами та пістолями європейці воювали ще з XIV століття. При цьому його винаходи стали настільки "іконічними", що поліція Сполучених Штатів Америки використовувала їх 80 років поспіль.

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