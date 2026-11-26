Каждый ребенок в США может получить по две акции компании SpaceX. Такое решение принял американский миллиардер Илон Маск.

Илон Маск пообещал, что каждый американский ребенок станет владельцем двух акций SpaceX, сообщает Reuters. Такой подарок может обойтись примерно в $18 млрд. Половину обещанной суммы возьмет на себя компания, а остальную часть миллиардер добавит из собственных средств.

Акция от Маска

Первые акции SpaceX должны поступить детям уже в следующем месяце. Вторые придется ждать до июня 2027 года. Именно тогда Маск сможет передать свои ценные бумаги, поскольку истечет срок ограничения на их продажу.

Средства будут зачислены на Trump Accounts, то есть специальные инвестиционные счета для детей. Они были введены в рамках инициативы президента США Дональда Трампа, призванной помочь американцам, которым еще не исполнилось 18 лет, откладывать деньги и вкладывать их в фондовый рынок.

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По подсчетам Reuters, стоимость одной акции SpaceX составляет около 127 долларов. Между тем количество счетов, открытых в рамках программы, по данным Белого дома за октябрь, уже приближалось к 70 миллионам.

Напомним, что в США миллиардные государственные контракты SpaceX оказались под угрозой из-за сбоев в работе Starshield в Украине в октябре 2026 года.

Кроме того, Илон Маск раскритиковал Владимира Зеленского за якобы ложные заявления об ограничениях в отношении Starlink и Starshield.