Кожна дитина у США може отримати по дві акції компанії SpaceX. Таке рішення ухвалив американський мільярдер Ілон Маск.

Ілон Маск пообіцяв, що кожна американська дитина стане власницею двох акцій SpaceX, повідомляє Reuters. Такий подарунок може обійтися приблизно у $18 млрд. Половину обіцяного візьме на себе компанія, а решту мільярдер додасть від себе.

Акція від Маска

Перші акції від SpaceX мають надійти дітям уже наступного місяця. Другі доведеться почекати до червня 2027 року. Саме тоді Маск зможе передати свої цінні папери, оскільки спливе термін обмеження на їх продаж.

Акції зарахують на Trump Accounts, тобто спеціальні інвестиційні рахунки для дітей. Їх запровадили в межах ініціативи президента США Дональда Трампа, покликаної допомогти американцям, яким ще не виповнилося 18 років, заощаджувати гроші та вкладати їх у фондовий ринок.

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За підрахунками Reuters, вартість однієї акції SpaceX становить близько $127. Тим часом кількість відкритих у межах програми рахунків, за жовтневими даними Білого дому, вже наближалася до 70 мільйонів.

Нагадаємо, у США мільярдні державні контракти SpaceX опинилися під загрозою через перебої у роботі Starshield в Україні в жовтні 2026 року.

Крім того, Ілон Маск розкритикував Володимира Зеленського за ніби-то неправдиві заяви про обмеження Starlink і Starshield.