В Государственной Думе РФ заявили о сокращении числа людей, говорящих на русском языке в мире. Лидер ЛДПР Слуцкий признал "коллапс русского мира".

На выступление депутата Госдумы на XXVIII Всемирном русском народном соборе обратило внимание "Агентство.Новости". По словам Слуцкого, за чуть более 30 лет количество людей с "русскоязычной челюстью" сократилось на 80 млн. Политик назвал это "коллапсом русского мира" и призвал власти возвращать в Россию соотечественников, которые десятилетиями живут за рубежом.

"Ничтожный в историческом масштабе отрезок — чуть больше 30 лет — и потеря более 80 млн человек. Мы вправе, к большому сожалению, говорить о коллапсе российского мира", — заявил Слуцкий.

Он призвал переломить эту тенденцию и сделать поддержку русского языка одним из приоритетов государственной политики.

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Закрытие российских школ за рубежом

Отдельно депутат обратил внимание на положение русскоязычных общин в Германии, Израиле и США. По его словам, в этих странах, где проживает значительное количество людей, которых он назвал соотечественниками России, дети всё хуже владеют русским языком. Слуцкий утверждает, что за рубежом закрылись сотни и тысячи русских школ. Он также заявил, что дети из русскоязычных семей в Германии, Израиле и США часто общаются на русском языке только дома с родителями, причем, по его словам, говорят "ломаным русским".

По мнению депутата, России необходимо восстанавливать сеть школ за рубежом и более активно поддерживать использование русского языка среди молодого поколения.

Еще одной темой выступления стала миграционная политика России. Слуцкий призвал не повторять ошибок государственной программы переселения соотечественников, которая реализовывалась в начале 2000-х годов.

По его словам, тогда значительная часть людей, переехавших в Россию, впоследствии вернулась в страны прежнего проживания из-за недостаточного количества рабочих мест, проблем с медицинским обслуживанием, нехватки школ для детей и низкого уровня образования.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине предлагают дополнительно ограничить русскоязычные культурные продукты и ужесточить требования к языку обучения в частных учебных заведениях.

Кроме того, мы рассказывали о ситуации с украинскими детьми в Великобритании, которым из-за отсутствия отдельного экзамена GCSE по украинскому языку предлагали сдавать выпускной тест по русскому языку. Впоследствии британские власти принесли извинения за эту ситуацию и выделили средства на разработку экзамена по украинскому языку.