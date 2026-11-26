У Державній думі РФ заявили про скорочення кількості людей, які розмовляють російською мовою у світі. Очільник ЛДПР Слуцький визнав "колапс російського світу".

На промову депутата Держдуми на XXVIII Всесвітньому російському народному соборі звернуло "Агентство.Новости". За словами Слуцького, за трохи більше ніж 30 років людей з "російськомовною щелепою" стало на 80 млн менше. Політик назвав це "колапсом російського світу" та закликав владу повертати до Росії співвітчизників, які десятиліттями живуть за кордоном.

"Нікчемний в історичному масштабі відрізок — трохи більше ніж 30 років — і мінус понад 80 млн людей. Ми маємо право, на превеликий жаль, говорити про колапс російського світу", — заявив Слуцький.

Він закликав розвернути цю тенденцію та зробити підтримку російської мови одним із пріоритетів державної політики.

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Закриття російських шкіл за кордоном

Окремо депутат звернув увагу на становище російськомовних громад у Німеччині, Ізраїлі та США. За його словами, у цих країнах, де проживає значна кількість людей, яких він назвав співвітчизниками Росії, діти дедалі гірше володіють російською. Слуцький стверджує, що за кордоном закрилися сотні й тисячі російських шкіл. Він також заявив, що діти з російськомовних родин у Німеччині, Ізраїлі та США часто спілкуються російською лише вдома з батьками, причому, за його висловом, говорять "ламаною російською".

На думку депутата, Росії необхідно відновлювати мережу шкіл за кордоном та активніше підтримувати використання російської мови серед молодого покоління.

Ще однією темою виступу стала міграційна політика Росії. Слуцький закликав не повторювати помилки державної програми переселення співвітчизників, яку реалізовували на початку 2000-х років.

За його словами, тоді значна частина людей, які переїхали до Росії, згодом повернулася до країн попереднього проживання через недостатню кількість робочих місць, проблеми з медичним обслуговуванням, нестачу шкіл для дітей та неналежний рівень освіти.

Раніше Фокус писав, що в Україні пропонують додатково обмежити російськомовний культурний продукт та посилити вимоги до мови навчання у приватних освітніх закладах.

Також ми розповідали про ситуацію з українськими дітьми у Великій Британії, яким через відсутність окремого іспиту GCSE з української мови пропонували складати випускний тест із російської. Згодом британська влада перепросила за цю ситуацію та виділила кошти на створення іспиту з української.