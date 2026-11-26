Депутат словацкого ультраправого движения "Республика" Ливия Павликова оказалась в центре скандала. Все из-за видео, на котором она похвасталась своими "подвигами" в игре GTA VI.

19 ноября в Instagram-сториз Павликовой появился снимок с экраном загрузки GTA VI с подписью: "У меня 0% игрового опыта, но 100% решимости найти там прайд-парад". Впоследствии она выложила видео, на котором в игре ведёт огонь по ЛГБТ-флагу, пишет Plus jeden Den.

Скандал вокруг GTA VI

В ответ на критику Павликова заявила, что это была всего лишь шутка. По её словам, шутить и играть в видеоигры — это замечательно, поэтому она не понимает, зачем связывать это с реальностью.

В свою очередь Луция Плавакова и Михал Сабо из оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" сообщили, что подали заявление об уголовном правонарушении. Депутаты напомнили о теракте в Братиславе в октябре 2022 года, когда 19-летний Юрай Крайчик, движимый ненавистью к ЛГБТК+-сообществу, застрелил двух посетителей ЛГБТ-бара, а впоследствии и сам свел счеты с жизнью.

Видео дня

Волна возмущения не остановила Павликову. Она снова села за GTA VI перед камерой, на этот раз в компании ультраправого депутата Милана Мазурека. В соцсетях они оба распространили фрагмент, на котором в игре попадается ещё один ЛГБТ-флаг, и теперь по нему стреляет уже Мазурек.

Напомним, недавно президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал четырёх словацких евродепутатов, проголосовавших против резолюции о возвращении похищенных Россией украинских детей.

Кроме того, глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что, по его мнению, в оккупации Чехословакии виноваты украинцы.