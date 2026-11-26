Депутатка словацького ультраправого руху “Республіка” Лівія Павлікова потрапила в скандал. Все через відео, на якому вона похизувалася своїми “подвигами” в грі GTA VI.

19 листопада в інстаграм-сторіз Павлікової з'явився знімок із завантаженням GTA VI з підписом “У мене 0% ігрового досвіду, але 100% рішучості знайти там марш прайду”. Згодом вона виклала відео, на якому в грі веде вогонь по ЛГБТ-прапору, пише Plus jeden Den.

Скандал через GTA VI

У відповідь на критику Павлікова заявила, що це був лише жарт. За її словами, жартувати й грати у відеоігри чудово, тож вона не розуміє, навіщо пов'язувати це з реальністю.

Натомість Луція Плавакова та Міхал Сабо з опозиційної партії “Прогресивна Словаччина” повідомили, що подали заяву про кримінальне правопорушення. Депутати нагадали про теракт у Братиславі в жовтні 2022 року, коли 19-річний Юрай Крайчик, керуючись ненавистю до ЛГБТК+-спільноти, застрелив двох відвідувачів ЛГБТ-бару, а згодом і сам звів рахунки з життям.

Відео дня

Хвиля обурення Павлікову не зупинила. Вона знову сіла за GTA VI перед камерою, цього разу в компанії ультраправого депутата Мілана Мазурека. У соцмережах обоє поширили фрагмент, на якому натрапляють у грі на ще один ЛГБТ-прапор, і тепер по ньому стріляє вже Мазурек.

Нагадаємо, нещодавно президент Словаччини Петер Пеллегріні розкритикував чотирьох словацьких євродепутатів, які голосували проти резолюції про повернення викрадених Росією українських дітей.

Крім того, глава МЗС Словаччини Юрай Бланар сказав, що вважає, що в окупації Чехословаччини винні українці.