В Швеции, Финляндии и Эстонии три дня подряд наблюдались сбои в работе спутниковой навигации. Эти сбои совпали по времени с атакой дронов на российское грузовое судно "Sparta II" в Финском заливе.

В период с 21 по 23 ноября в трёх балтийских странах были зафиксированы сбои в работе GPS. Также 21–22 ноября в районе Стокгольма экипажи самолетов сообщали о сильных помехах в работе спутниковой навигации, сообщают шведский телеканал TV4 и датское радио DR.

Что стоит за сбоями в навигации

Признаков того, что навигация вышла из строя из-за природных факторов, пока нет. Однако возлагать вину на какое-либо иностранное государство не спешат, ведь для этого нужны конкретные доказательства. Перебои с GPS способны нанести ущерб не только авиасообщению, но и судоходству.

Проблемы с навигацией возникли в те же выходные, когда вблизи острова Гогланд в Финском заливе дроны нанесли удар по российскому грузовому судну "Sparta II". На нём вспыхнул пожар, а впоследствии повреждённое грузовое судно было унесено в территориальные воды Финляндии.

Видео дня

Капитан ВМС Дании Йоханнес Рибер, военный эксперт и исследователь Центра военных исследований Копенгагенского университета, в комментарии DR высказал предположение, что подозрения в связи с GPS-помехами могут в первую очередь падать на Россию. По его мненению, таким образом Москва демонстрирует силу перед Швецией и другими странами Балтии.

Напомним, 21 ноября в Финском заливе было атаковано российское грузовое судно, следовавшее в Калининград.

Кроме того, Россия назвала нападение на своё судно террористическим актом и выразила надежду, что страны Балтии воспользуются своим влиянием на Украину.