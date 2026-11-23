В Кремле считают, что инцидент с атакой дронов на сухогруз РФ в Финском заливе усугубляет напряженность в Балтийском регионе.

В Москве отреагировали на атаку дронов на российский сухогруз в Финском заливе. Кремль призвал другие страны вмешаться. Там считают, что инцидент усиливает напряженность в Балтийском регионе, и надеются, что соседи Украины окажут влияние на Киев. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

В Кремле заговорили о "терроризме"

Пресс-секретарь Кремля заявил, что нападение на российское сухогрузное судно в Балтийском море якобы приводит к эскалации напряженности в регионе.

Он также выразил надежду, что страны Балтии воспользуются своим влиянием на Украину, чтобы, по его словам, положить конец "терроризму на Балтике".

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В Эстонии прокомментировали атаку

Нападение на российский сухогруз в Финском заливе является следствием действий Украины по самообороне в войне, развязанной РФ, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, пишет ERR.

"Европа всё острее ощущает последствия российской агрессии против Украины. Инцидент в Финском заливе — очередной побочный эффект агрессивной войны России и самообороны Украины. Украина имеет право защищаться", — цитирует издание слова министра обороны Эстонии.

Цахкна заверил, что Эстония не предоставляла ни одному иностранному государству разрешения на использование воздушного пространства или морской акватории страны для проведения военных операций.

Напомним, что, как писал Фокус, морские дроны СБУ поразили российские военные цели у берегов Ливии. Для атаки было задействовано семь аппаратов украинского производства.

В Кремле не стали комментировать уничтожение корвета "Меркурий" у берегов Ливии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос в Министерство обороны, добавив, что там обратили внимание на заявление Владимира Зеленского.