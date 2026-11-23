У Кремлі вважають, що інцидент із атакою дронів на суховантаж РФ у Фінській затоці посилює напруженість у Балтійському регіоні.

У Москві відреагували на атаку дронів на російський суховантаж у Фінській затоці. Кремль закликав інші країни втрутитися. Там вважають, що інцидент посилює напруженість у Балтійському регіоні, і сподівається, що сусіди України вплинуть на Київ. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

У Кремлі заговорили про "тероризм"

Речник Кремля заявив, що атака на російське суховантажне судно в Балтійському морі нібито веде до нагнітання напруженості в регіоні.

Він також висловив сподівання, що балтійські держави використають свій вплив на Україну, аби, за його словами, припинити "тероризм на Балтиці".

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В Естонії прокоментували атаку

Атака на російський суховантаж у Фінській затоці є наслідком самооборони України у війні, яку розв'язала РФ, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, пише ERR.

"Європа дедалі гостріше відчуває наслідки російської агресії проти України. Інцидент у Фінській затоці – черговий побічний ефект російської агресивної війни та самооборони України. Україна має право захищатися", – цитує видання слова міністра ЗС Естонії.

Тсахкна запевнив, що Естонія не надавала жодній іноземній державі дозволу на використання повітряного простору чи морської акваторії країни для проведення військових операцій.

Нагадаємо, Фокус писав, що російські військові цілі біля Лівії уразили морські дрони СБУ. Для атаки використали сім апаратів українського виробництва.

Коментувати знищення корвета "Меркурій" біля берегів Лівії у Кремлі не стали. Речник президента Росії Дмитро Пєсков переадресував питання до оборонного відомства, додавши, що на заяву Володимира Зеленського там звернули увагу.