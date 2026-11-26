У Швеції, Фінляндії та Естонії три дні поспіль були збої у супутниковій навігації. Перешкоди збіглися в часі з атакою дронів на російське вантажне судно Sparta II у Фінській затоці.

Протягом 21-23 листопада у трьох балтійських країнах були зафіксовані збої у GPS. Також 21-22 листопада в районі Стокгольма екіпажі літаків повідомляли про сильні перешкоди супутникової навігації, повідомляють шведський телеканал TV4 та данське радіо DR.

Що стоїть за збоями у навігації

Ознак того, що навігація зламалася через природні чинники, поки немає. Проте покладати провину на якусь іноземну державу не квапляться, адже для цього потрібні конкретні докази. Перебої з GPS здатні зашкодити не тільки авіасполученню, а й судноплавству.

Проблеми з навігацією виникли в ті самі вихідні, коли поблизу острова Гогланд у Фінській затоці дрони вдарили по російському вантажному судну Sparta II. На ньому спалахнула пожежа, а згодом понівечений вантажник віднесло у територіальні води Фінляндії.

Відео дня

Капітан ВМС Данії Йоганнес Рібер, військовий експерт і дослідник Центру військових досліджень Копенгагенського університету, у коментарі DR припустив, що підозри через GPS-перешкоди можуть насамперед падати на Росію. На його думку, у такий спосіб Москва демонструє силу перед Швецією та іншими державами Балтії.

Нагадаємо, 21 листопада у Фінській затоці було атаковано вантажне судно Росії, яке прямувало до Калінінграда.

Крім того, Росія назвала атаку на своє судно тероризмом та висловила сподівання, що балтійські держави використають свій вплив на Україну.