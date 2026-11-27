Впервые со времён холодной войны Великобритания решила широко привлечь ветеранов к военной подготовке, однако даже разослать приглашения на обучение оказалось непростой задачей.

Великобритания, которая на фоне растущей угрозы со стороны России приступила к повышению боеготовности своих вооруженных сил в связи с возможным военным конфликтом, столкнулась с проблемой учета резервистов. Выяснилось, что Министерство обороны страны не располагает актуальными контактными данными около 45 тысяч бывших военнослужащих, которых в чрезвычайных обстоятельствах могут вернуть на военную службу. Из-за этого письма с приглашениями и просьбой обновить личные данные удалось отправить лишь части бывших военных. Об этом сообщает британское издание The Times.

Речь идет о так называемом стратегическом резерве — бывших военнослужащих, которые после завершения службы сохраняют предусмотренную законом обязанность вернуться в армию при определенных обстоятельствах. В частности, их могут привлечь в случае серьезной чрезвычайной ситуации, нападения на Великобританию или введения в стране военного положения.

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По данным газеты, стратегический резерв Великобритании насчитывает около 95 тысяч человек. Впрочем, Министерство обороны Великобритании не может установить текущее место жительства около 45 тысяч из них. Проблема связана с тем, что контактные данные части бывших военнослужащих устарели или отсутствуют.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в интервью телеканалу Sky News признал, что обновление информации о резервистах должно было быть обычной процедурой, однако в течение длительного времени этого не делали.

Еще бы — британские власти впервые со времен холодной войны развернули масштабную кампанию по восстановлению связи с резервистами. Бывшим военнослужащим отправляют письма от имени руководителей трех видов Вооруженных сил — армии, Королевского военно-морского флота и Королевских военно-воздушных сил. В обращениях их просят проверить контактную информацию, сообщить о нынешнем месте работы и навыках, которые они приобрели после увольнения со службы. Эти сведения должны помочь военному ведомству понять, где находятся бывшие военные и какую пользу их опыт может принести армии в случае необходимости.

Кроме того, ветеранам предложили добровольно принять участие в военной подготовке и учениях, в частности в масштабных маневрах НАТО "Steadfast Defender", запланированных на весну 2027 года.

Резервистов приглашают на обучение в НАТО в 2027 году

Кроме того, британское Министерство обороны планирует привлечь часть резервистов к военной подготовке и учениям, в частности к масштабным маневрам НАТО "Steadfast Defender", запланированным на весну 2027 года. Речь идет примерно о тысяче человек. Отмечается, что участие будет добровольным и краткосрочным.

Об этих планах заявил министр по делам вооруженных сил Великобритании Келвин Бейли в письменном ответе на запрос депутата Бена Обесе-Джекти, опубликованном на сайте британского парламента еще 27 октября 2026 года. Министр назвал нынешнюю инициативу "разумной и необходимой превентивной мерой" и подчеркнул, что она не свидетельствует о неизбежном начале войны.

По словам министра, Минобороны начинает информационную кампанию среди бывших военнослужащих, на которых по-прежнему лежит юридическая обязанность вернуться на службу. Ведомство хочет уточнить их данные, собрать информацию о профессиональных навыках и выяснить, кто заинтересован в дальнейшем участии в военной подготовке.

В то же время 26 ноября Министерство обороны Великобритании опубликовало официальные разъяснения для бывших военнослужащих.

"Приглашение добровольно принять участие в учениях или прохождении службы не является уведомлением о мобилизации", — подчеркнули в ведомстве.

Активизация работы с резервистами происходит на фоне полномасштабной войны России против Украины и обеспокоенности стран НАТО в связи с дальнейшими угрозами со стороны Москвы.

Ранее Стритинг заявлял, что Великобритания должна быть готова к войне в течение тысячи дней и способна противостоять противнику вместе с союзниками.

Кроме того, британские спецслужбы и Министерство обороны предупредили о повышении риска российских диверсий против предприятий, поставляющих военную помощь Украине.

Напомним, в октябре в Праге загорелся дом чешского миллиардера Мартина Дрды, чья оружейная компания поставляет вооружение Украине, причем на момент пожара бизнесмен находился дома вместе с семьей. Полиция не исключает умышленного поджога, а сам инцидент произошел на фоне предупреждений европейских спецслужб о подготовке Россией диверсий против производителей оружия для ВСУ.

Кроме того, Фокус сообщал, что в августе на заводе по производству боеприпасов в Болгарии прогремел взрыв.