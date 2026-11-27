Вперше з часів холодної війни Велика Британія вирішила масштабно залучити ветеранів до військової підготовки, однак навіть розіслати запрошення на навчання виявилося непростим завданням.

Велика Британія, яка на тлі зростання загрози з боку Росії взялася підвищувати готовність своїх збройних сил до можливого військового конфлікту, зіткнулася з проблемою обліку резервістів. З'ясувалось, що Міністерство оборони країни не має актуальних контактних даних близько 45 тисяч колишніх військовослужбовців, яких за надзвичайних обставин можуть повернути до військової служби. Через це листи із запрошеннями та проханням оновити особисті дані вдалося надіслати лише частині колишніх військових. Про це повідомляє британське видання The Times.

Йдеться про так званий стратегічний резерв — колишніх військовослужбовців, які після завершення служби зберігають передбачений законом обов’язок повернутися до армії за певних обставин. Зокрема, їх можуть залучити у разі серйозної надзвичайної ситуації, нападу на Велику Британію або переходу країни до воєнного стану.

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За інформацією газети, стратегічний резерв Великої Британії налічує близько 95 тисяч осіб. Втім, актуальне місце проживання близько 45 тисяч із них британське Міноборони встановити не може. Проблема пов’язана з тим, що контактні дані частини колишніх військових застаріли або відсутні.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг в інтерв'ю телеканалу Sky News визнав, що оновлення інформації про резервістів мало б бути звичайною процедурою, однак тривалий час цього не робили.

Ще б пак, масштабну кампанію з відновлення зв’язку з резервістами британська влада розпочала вперше з часів холодної війни. Колишнім військовослужбовцям надсилають листи від імені керівників трьох видів Збройних сил — армії, Королівського військово-морського флоту та Королівських військово-повітряних сил. У зверненнях їх просять перевірити контактну інформацію, повідомити про нинішнє місце роботи та навички, які вони здобули після звільнення зі служби. Ці відомості мають допомогти військовому відомству зрозуміти, де перебувають колишні військові та яку користь їхній досвід може принести армії в разі потреби.

Крім того, ветеранів запросили добровільно долучитися до військової підготовки та навчань, зокрема масштабних маневрів НАТО Steadfast Defender, запланованих на весну 2027 року.

Резервістів запрошують на навчання НАТО у 2027 році

Окремо британське Міноборони планує залучити частину резервістів до військової підготовки та навчань, зокрема масштабних маневрів НАТО Steadfast Defender, запланованих на весну 2027 року. Йдеться приблизно про тисячу людей. Наголошується, що участь буде добровільною та нетривалою.

Про ці плани заявляв міністр у справах збройних сил Великої Британії Келвін Бейлі у письмовій відповіді на запит депутата Бена Обесе-Джекті, оприлюдненій на сайті британського парламенту ще 27 жовтня 2026 року. Міністр назвав нинішню ініціативу "розумним і необхідним запобіжним заходом" та наголосив, що вона не свідчить про неминучий початок війни.

За словами міністра, Міноборони розпочинає комунікаційну кампанію з колишніми військовослужбовцями, які зберігають юридичний обов’язок повернутися на службу. Відомство хоче уточнити їхні дані, зібрати інформацію про професійні навички та з’ясувати, хто зацікавлений у подальшій участі у військовій підготовці.

Водночас 26 листопада Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило офіційні роз'яснення для колишніх військовослужбовців.

"Запрошення добровільно взяти участь у навчаннях чи проходженні служби не є повідомленням про мобілізацію", — наголосили у відомстві.

Активізація роботи з резервістами відбувається на тлі повномасштабної війни Росії проти України та занепокоєння країн НАТО щодо подальших загроз з боку Москви.

Раніше Стрітінг заявляв, що Велика Британія має бути готовою до війни протягом тисячі днів і бути спроможною протистояти противнику разом із союзниками.

Крім того, британські спецслужби та Міністерство оборони попередили про підвищення ризику російських диверсій проти підприємств, які постачають військову допомогу Україні.

Нагадаємо, в жовтні у Празі спалахнув будинок чеського мільярдера Мартіна Дрди, чия збройова компанія постачає озброєння Україні, причому на момент пожежі бізнесмен перебував удома разом із родиною. Поліція не виключає умисного підпалу, а сам інцидент стався на тлі попереджень європейських спецслужб про підготовку Росією диверсій проти виробників зброї для ЗСУ.

Крім того, Фокус писав, що у серпні пролунав вибух на заводі боєприпасів у Болгарії.