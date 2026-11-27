Фигуранты дела оставили надписи "Slava UPA" красного цвета на трёх памятниках — Войску Польскому, жертвам Волынской трагедии и героям Варшавского гетто. По данным следствия, они выполняли поручения заказчиков.

Польская прокуратура предъявила обвинения гражданам Польши и Украины. Полиция установила личности подозреваемых в вандализме в отношении трех варшавских памятников. Впоследствии правоохранители вышли на других людей, которые, по данным следствия, могли заказывать и организовывать эти действия.

По данному делу задержали шестерых человек, в том числе одного несовершеннолетнего. Двоих мужчин временно арестовали, одного поместили под полицейский надзор, а несовершеннолетнего направили в Окружной воспитательный центр, сообщила польская полиция.

Что известно о вандализме

В ночь на 14 ноября надписи "Slava UPA" красного цвета появились на трёх памятниках — Войску Польскому, жертвам Волынской трагедии и героям Варшавского гетто. На них также наклеили QR-коды со ссылками на материалы об УПА.

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Полиция установила, что к нанесению надписей на памятники причастны двое мужчин — 32-летний поляк и 16-летний украинец. По данным следствия, они выполняли задание заказчиков и должны были получить за это 1000 злотых. Указания они получали через мессенджер.

Кроме того, правоохранители выяснили, что организаторы планировали подобные акции и в других польских городах. В частности, они искали людей, которые согласились бы нанести граффити на памятники во Вроцлаве, посвященные Волынской трагедии. За выполнение такой задачи предлагали вознаграждение в размере тысячи долларов.

Фото: полиция Польши. В Польше задержали подозреваемых в вандализме Фото: полиция Польши. Мужчины, причастные к провокациям с надписями "Slava UPA" на памятниках Фото: полиция Польши. Задержаны шестеро подозреваемых Фото: полиция Польши. Заказчики преступления предлагали вознаграждение Фото: полиция Польши. В ходе обыска в квартире были изъяты банковские карты

Приговоры задержанным

Поляку, причастному к вандализму, предъявили подозрение в деятельности в интересах иностранной разведки, осквернении памятника и мошенничестве. Суд принял решение о его аресте сроком на три месяца. В свою очередь, несовершеннолетнего украинца, подозреваемого в порче памятников и мошенничестве, суд направил в центр временного содержания на три месяца.

Еще одного гражданина Украины в возрасте 30 лет задержали вблизи границы с Германией и поместили под стражу по подозрению в отдельных эпизодах мошенничества.

Следователи выяснили, что деньги исполнителям передавали через посредников. Один из телефонных номеров, которым пользовались заказчики, принадлежал 24-летнему украинцу. Правоохранители установили адрес его проживания в городе Новый Санч. Там они задержали мужчину и его 19-летнего брата.

В ходе обыска в квартире были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, SIM-карты, банковские карты и наличные деньги в различных валютах. После этого обоих мужчин доставили в Варшаву.

Еще одного предполагаемого фигуранта дела — 31-летнего украинца — задержали в тот же вечер во Вроцлаве. Во время обыска его квартиры полицейские обнаружили электронное оборудование, банковские карты и наркотики. Следствие предполагает, что задержанные могли входить в состав организованной преступной группы, выполнявшей задания российских спецслужб.

24-летнему и 31-летнему украинцам предъявили подозрения в участии в организованной преступной группировке, сотрудничестве с иностранной разведкой и осквернении памятника. Обоих мужчин депортировали из Польши.

Их 19-летнему сообщнику предъявили подозрение в участии в организованной преступной группе. В настоящее время он находится под надзором полиции: ему запретили покидать Польшу и контактировать с другими фигурантами дела.

Напомним, вечером 25 ноября в центре Варшавы произошел трагический инцидент. 22-летний мужчина поджег себя возле здания Министерства культуры Польши, расположенного напротив Президентского дворца.

Кроме того, Фокус писал, что в одном из трамваев Варшавы разъяренная женщина набросилась на украинца, когда тот возвращался с тренировки.