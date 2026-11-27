Фігуранти справи залишили написи Slava UPA червоного кольору на трьох пам’ятниках — Війську Польському, жертвам Волинської трагедії та героям Варшавського гето. За даними слідства, вони виконували завдання замовників.

Польська прокуратура висунула обвинувачення громадянам Польщі та України. Поліція встановила підозрюваних у вандалізмі на трьох варшавських пам'ятниках. Згодом правоохоронці вийшли на інших людей, які, за даними слідства, могли замовляти й організовувати ці дії.

У справі затримали шістьох людей, зокрема одного неповнолітнього. Двох чоловіків тимчасово заарештували, одного взяли під поліцейський нагляд, а неповнолітнього направили до Окружного виховного центру, повідомила польська поліція.

Що відомо про вандалізм

У ніч проти 14 листопада написи Slava UPA червоного кольору з’явилися на трьох пам’ятниках — Війську Польському, жертвам Волинської трагедії та героям Варшавського гето. На них також наклеїли QR-коди з посиланнями на матеріали про УПА.

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Поліція встановила, що до нанесення написів на пам’ятники причетні двоє чоловіків — 32-річний поляк та 16-річний українець. За даними слідства, вони виконували завдання замовників і мали отримати за це 1000 злотих. Вказівки вони отримували через месенджер.

Також правоохоронці з’ясували, що організатори планували подібні акції й в інших польських містах. Зокрема, вони шукали людей, які погодилися б залишити графіті на пам’ятниках у Вроцлаві, присвячених Волинській трагедії. За таке завдання пропонували винагороду в розмірі тисячі доларів.

Фото: поліція Польщі. У Польщі затримали підозрюваних у вандалізмі Фото: поліція Польщі. Чоловіки причетні до провокацій із написами Slava UPA на пам"ятниках Фото: поліція Польщі. Затримали шістьох підозрюваних Фото: поліція Польщі. Замовники виконання пропонували винагороду Фото: поліція Польщі. Під час обшуку в помешканні вилучили банківські картки

Вироки для затриманих

Поляку, який причетний до вандалізму, оголосили підозру у діях на користь іноземної розвідки, оскверненні пам’ятника та шахрайстві. Суд ухвалив рішення про його тримісячний арешт. Натомість неповнолітнього українця, якого підозрюють у псуванні пам’ятників і шахрайстві, суд направив до центру тимчасового утримання на три місяці.

Ще одного громадянина України віком 30 років затримали поблизу кордону з Німеччиною та взяли під варту за підозрою в окремих епізодах шахрайства.

Слідчі з’ясували, що гроші виконавцям передавали через посередників. Один із номерів телефону, яким користувалися замовники, належав 24-річному українцю. Правоохоронці встановили адресу його проживання в місті Новий Санч. Там вони затримали чоловіка та його 19-річного брата.

Під час обшуку в помешканні вилучили мобільні телефони, ноутбуки, планшети, SIM-картки, банківські картки та готівку в різних валютах. Після цього обох чоловіків доправили до Варшави.

Ще одного ймовірного фігуранта справи — 31-річного українця — затримали того самого вечора у Вроцлаві. Під час обшуку його квартири поліціянти знайшли електронне обладнання, банківські картки та наркотики. Слідство припускає, що затримані могли входити до організованої злочинної групи, яка виконувала завдання російських спецслужб.

24-річному та 31-річному українцям висунули підозри в участі в організованому злочинному угрупованні, співпраці з іноземною розвідкою та оскверненні пам’ятника. Обох чоловіків депортували з Польщі.

Їхньому 19-річному спільникові оголосили підозру в участі в організованій злочинній групі. Наразі він перебуває під наглядом поліції: йому заборонили залишати Польщу та контактувати з іншими фігурантами справи.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада у центрі Варшави стався трагічний інцидент. 22-річний чоловік підпалив себе поблизу будівлі Міністерства культури Польщі, розташованої навпроти Президентського палацу.

Також Фокус писав, що в одному із трамваїв Варшави розлючена жінка накинулася на українця, коли той повертався з тренування.