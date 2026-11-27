Герберт Кикль, возглавляющий ультраправую Австрийскую партию свободы (FPÖ), считает, что после войны Украина могла бы приютить сирийских и афганских беженцев. Речь идет о лицах, которых Вена не в состоянии депортировать на родину.

Об этом Кикль рассказал 27 ноября в интервью австрийскому изданию Heute.

В Австрии планируют отправлять беженцев в Украину

Политик напомнил о сотнях миллиардов евро, которые ЕС выделил на помощь Украине, из них 3,6 миллиарда предоставила Австрия. Поэтому он убежден, что когда наступит мир, Европа могла бы потребовать от Киева ответного шага, а именно принять людей, которых невозможно вернуть в Сирию и Афганистан.

Он предложил поднять этот вопрос на общеевропейском уровне в качестве требования о выплате компенсации, ведь, по его словам, Украина в чем-то обязана европейцам.

"Почему бы на европейском уровне не потребовать в качестве компенсации, чтобы Украина приняла этих людей, которых мы не можем вернуть в страны их происхождения? Я имею в виду, что они же нам кое-чем обязаны", — сказал Герберт Кикль.

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Кроме того, по его мнению, переселенцы могли бы принять участие в послевоенном восстановлении Украины. Он отметил, что вместо дорогостоящей перевозки мигрантов в Руанду их можно было бы отправлять в Украину по железной дороге или на автобусах.

Напомним, депутат Госдумы Константин Затулин обвинил украинцев в захвате своей квартиры в Испании.

Кроме того, Затулин мог лишиться поста первого заместителя председателя комитета по делам СНГ, а также партийного членства в "Единой России". Поводом послужили неоднократные высказывания депутата о том, что так называемая "СВО" не дала результатов.