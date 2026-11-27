Герберт Кікль, який очолює ультраправу Австрійську партію свободи (FPÖ), вважає, що після війни Україна могла б прихистити тих сирійських та афганських біженців. Мова йде про осіб, яких Відень не в змозі депортувати на батьківщину.

Про це Кікль розповів 27 листопада в інтерв’ю австрійському виданню Heute.

В Австрії планують відправляти біженців до України

Політик нагадав про сотні мільярдів євро, які ЄС спрямував на допомогу Україні, з них 3,6 мільярда надала Австрія. Тому він переконаний, що коли настане мир, Європа могла б вимагати від Києва зустрічного кроку, а саме прийняти людей, повернути яких до Сирії та Афганістану не виходить.

Він запропонував порушити це питання на загальноєвропейському рівні як вимогу компенсації, адже, за його словами, Україна дечим зобов’язана європейцям.

“Чому б на європейському рівні не зажадати як компенсацію, щоб Україна прийняла цих людей, яких ми не можемо повернути до країн їхнього походження? Я маю на увазі, вони ж нам дещо винні”, — сказав Герберт Кікль.

Відео дня

Крім того, на його думку, переселенці могли б долучитися до повоєнного відновлення України. Він зауважив, що замість дороговартісного перевезення мігрантів до Руанди їх можна було б відправляти в Україну залізницею чи автобусами.

Нагадаємо, депутат Держдуми Костянтин Затулін звинуватив українців у захопленні своєї квартири в Іспанії.

Також Затулін міг лишитися без крісла першого заступника очільника комітету у справах СНД, а також партійного членства в "Єдиній Росії". Приводом стали неодноразові висловлювання депутата про те, що так звана "СВО" не дала результатів.