Международные модные бренды, в числе которых Zara, H&M, Marks & Spencer и Celio, перенаправили часть заказов на производство одежды из Бангладеш в Индию и другие азиатские страны. За последнее время объем таких заказов достиг примерно 254 млн долларов.

Производство в Бангладеш страдает от трудовых протестов, перебоев и роста затрат, сообщает Clash Report. При этом производители сталкиваются с ростом затрат на оплату труда, энергоносители и сырье.

Наибольшую долю перенаправленных заказов получила Индия. Другие покупатели также рассматривают Вьетнам, Камбоджу и Индонезию в качестве альтернативных площадок для производства одежды. Такая диверсификация должна помочь компаниям снизить риски перебоев в поставках и соблюдать сроки доставки.

Проблемы в Бангладеш уже повлияли на объемы производства. По данным Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA), убытки отрасли из-за протестов превысили 400 млн долларов.

Видео дня

Для страны это особенно ощутимо: швейная промышленность обеспечивает более 80 % экспортных поступлений и почти 40 % рабочих мест в производственном секторе. Бангладеш является вторым по величине экспортером одежды в мире после Китая.

Повышение зарплат не остановило протесты

Напряженность усилилась после того, как в среду власти Бангладеш одобрили повышение минимальной заработной платы работников швейной промышленности на 36 %. Это самое небольшое относительное повышение за последние четыре десятилетия. Однако решение не удовлетворило требования работников, которые добивались более чем двукратного увеличения заработной платы. После объявления нового размера минимальной заработной платы произошли очередные столкновения с полицией.

Секретарь Министерства труда и занятости Абдур Рахман Тарфадер назвал повышение зарплат удовлетворительным и выразил надежду, что работники швейных фабрик вернутся к работе с субботы. Представители профсоюзов, со своей стороны, настаивают на том, что даже после пересмотра зарплат оплата труда в отрасли остается низкой по международным меркам.

Владельцы фабрик считают, что рост затрат на заработную плату дополнительно ослабляет конкурентные позиции Бангладеш по сравнению с другими странами региона. Директор BGMEA М. Мохиуддин Чоудхури отметил, что производители одновременно испытывают давление из-за подорожания электроэнергии, коммунальных услуг и сырья.

Индия получает преимущество не только благодаря стоимости производства

Для международных брендов важны не только цены, но и возможность своевременно получить готовую продукцию. По словам представителей отрасли, производство и доставка заказа из Бангладеш обычно занимают около 120 дней. В странах-конкурентах этот процесс может длиться от 60 до 90 дней.

По оценке Чоудхури, Индия может обеспечить примерно недельное преимущество в сроках доставки. Вьетнам и Камбоджа, по его словам, способны сократить время ожидания до 15 дней.

Еще одной проблемой стали перебои с энергоснабжением. Дефицит электроэнергии, усугубленный кризисом на Ближнем Востоке, вынуждает часть фабрик использовать более дорогие альтернативные источники питания.

В районах вокруг Дакки некоторые производители, по оценкам представителей отрасли, потеряли от 20 до 25 рабочих дней. Теперь отдельные предприятия рассматривают возможность введения сверхурочной работы или использования дорогостоящих авиаперевозок, чтобы выполнить обязательства перед заказчиками.

Могут ли бренды окончательно уйти из Бангладеш

На данный момент речь идет о перенаправлении заказов, а не о подтвержденном окончательном прекращении работы всех упомянутых брендов в Бангладеш. Однако местные производители опасаются, что временные изменения могут перерасти в долгосрочный перенос производства.

Руководитель Alps Apparels Group Хан Монирул Алам сообщил Reuters, что с 1 ноября большинство его покупателей перестали размещать новые заказы из-за нестабильной ситуации. По его словам, некоторые клиенты сообщали о переносе, отсрочке или отмене заказов и поиске альтернативных производителей.

Президент BGMEA Махмуд Хасан Хан отметил, что временное перенаправление части заказов помогает отрасли сохранить международных клиентов и сократить финансовые потери. В то же время представители отрасли предупреждают: если нестабильность продлится, покупатели могут не вернуться к прежним поставщикам.

Фокус ранее писал о трудовых ресурсах Бангладеш и их привлечении к работе в Украине.

Кроме того, мы рассказывали о трудовых мигрантах из Индии и Бангладеш, а также о кадровом дефиците в украинском бизнесе.