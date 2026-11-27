Міжнародні fashion-бренди, серед яких Zara, H&M, Marks & Spencer і Celio, перенаправили частину замовлень на виробництво одягу з Бангладеш до Індії та інших азійських країн. За останній час обсяг таких замовлень сягнув приблизно 254 млн доларів.

Виробництво в Бангладеш потерпає від трудових протестів, перебоїв і зростання витрат, повідомляє Clash Report. Водночас виробники стикаються зі зростанням витрат на оплату праці, енергоносії та сировину.

Найбільшу частину перенаправлених замовлень отримала Індія. Інші покупці також розглядають В'єтнам, Камбоджу та Індонезію як альтернативні майданчики для виробництва одягу. Така диверсифікація має допомогти компаніям зменшити ризики перебоїв у постачанні та дотримуватися термінів доставки.

Проблеми в Бангладеші вже вплинули на обсяги виробництва. За даними Асоціації виробників та експортерів одягу Бангладешу (BGMEA), втрати галузі через протести перевищили 400 млн доларів.

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Для країни це особливо відчутно: швейна промисловість забезпечує понад 80% експортних надходжень і майже 40% робочих місць у виробничому секторі. Бангладеш є другим найбільшим експортером одягу у світі після Китаю.

Підвищення зарплат не зупинило протести

Напруженість посилилася після того, як у середу влада Бангладешу схвалила підвищення мінімальної зарплати працівників швейної промисловості на 36%. Це найменше відносне підвищення за останні чотири десятиліття. Однак рішення не задовольнило вимоги працівників, які домагалися більш ніж дворазового збільшення оплати праці. Після оголошення нового розміру мінімальної зарплати відбулися чергові сутички з поліцією.

Секретар Міністерства праці та зайнятості Абдур Рахман Тарфадер назвав підвищення зарплат задовільним і висловив сподівання, що працівники швейних фабрик повернуться до роботи із суботи. Представники профспілок, зі свого боку, наполягають, що навіть після перегляду зарплат оплата праці в галузі залишається низькою за міжнародними мірками.

Власники фабрик вважають, що збільшення витрат на зарплати додатково послаблює конкурентні позиції Бангладешу порівняно з іншими країнами регіону. Директор BGMEA М. Мохіуддін Чоудхурі зазначив, що виробники одночасно відчувають тиск через дорожчу електроенергію, комунальні послуги та сировину.

Індія отримує перевагу не лише через вартість виробництва

Для міжнародних брендів важливими стають не тільки ціни, а й можливість вчасно отримати готову продукцію. За словами представників галузі, виробництво та доставка замовлення з Бангладешу зазвичай займають близько 120 днів. У конкурентних країнах цей процес може тривати від 60 до 90 днів.

За оцінкою Чоудхурі, Індія може забезпечити приблизно тижневу перевагу в термінах доставки. В'єтнам і Камбоджа, за його словами, здатні скоротити очікування на строк до 15 днів.

Додатковою проблемою стали перебої з енергопостачанням. Дефіцит електроенергії, посилений кризою на Близькому Сході, змушує частину фабрик використовувати дорожчі альтернативні джерела живлення.

У районах навколо Дакки деякі виробники втратили, за оцінками представників галузі, від 20 до 25 робочих днів. Тепер окремі підприємства розглядають можливість запровадження понаднормової роботи або використання дорогих авіаперевезень, щоб виконати зобов'язання перед замовниками.

Чи можуть бренди остаточно піти з Бангладешу

Наразі йдеться про перенаправлення замовлень, а не про підтверджене остаточне припинення роботи всіх названих брендів у Бангладеші. Однак місцеві виробники побоюються, що тимчасові зміни можуть перерости в довгострокове перенесення виробництва.

Керівник Alps Apparels Group Хан Монірул Алам розповів Reuters, що з 1 листопада більшість його покупців припинили розміщувати нові замовлення через нестабільну ситуацію. За його словами, деякі клієнти повідомляли про перенесення, відкладення або скасування замовлень і пошук альтернативних виробників.

Президент BGMEA Махмуд Хасан Хан зазначив, що тимчасове перенаправлення частини замовлень допомагає галузі зберегти міжнародних клієнтів і скоротити фінансові втрати. Водночас представники галузі попереджають: якщо нестабільність триватиме, покупці можуть не повернутися до колишніх постачальників.

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