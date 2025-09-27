Кадровий голод в Україні: мігранти з Азії заміщають молодих працівників, які виїхали, — BBC

Після рішення Кабміну дозволити чоловікам 18-22 років виїзд за кордон в Україні посилилася проблема відтоку молодих кадрів. Український бізнес уже стикається з кадровим дефіцитом і компенсує його завдяки залученню іноземців, насамперед із Південної Азії.

Related video

В Україну вже запрошують трудових мігрантів з Індії та Бангладеш — переважно це різноробочі, логісти, водії та зварювальники. У матеріалі української служби BBC йдеться про те, що ситуація із залученням робочої сили з-за кордону зумовлена відтоком молодих фахівців з України.

Приміром, за даними польських прикордонників, тільки за місяць було зафіксовано майже 53 тисячі перетинів кордону українцями вікової категорії 18-22 років, з яких понад 13 тисяч виїхали з країни.

Дефіцит кадрів: що говорить бізнес

Автори публікації також навели результати дослідження Work.ua, згідно з яким третина роботодавців уже зіткнулася з нестачею кадрів, особливо в торгівлі, готельно-ресторанному бізнесі та харчовій промисловості. А понад половини компаній повідомили про масові звільнення молодих працівників.

Зі свого боку спільнота директорів з персоналу HRD-club, що об'єднує понад 50 компаній і 600 тисяч працівників, повідомило, що постанова Кабміну зачепила понад 70% їхніх респондентів. Так співзасновник спільноти Дмитро Дегтяр зазначив, що з 2022 року багато роботодавців зробили ставку на співробітників віком до 25 років, оскільки вони не підлягають мобілізації. Однак тепер із рішенням Кабміну, що стало для бізнесу несподіванкою, ситуація змінюється.

Важливо

Виїзд за кордон 18-22: в Польщі відповіли, скільки українців намагалися в'їхати в країну,— УП

За його словами, у роботодавців є два шляхи розв'язання проблеми — або автоматизація робочих процесів, або пошук нових людей. Другий варіант передбачає, зокрема, залучення іноземців. І хоча процедура працевлаштування громадян інших країн триває до шести місяців і потребує значних витрат роботодавця, цей процес уже розпочався і наростатиме.

"Нас очікує цей потік. Він не буде масовим, але він уже є. Серед іноземців найчастіше знімають людей з Індії та Бангладешу. Це різноробочі, фахівці логістики, водії, зварювальники. Потрібні зміни в процедурі працевлаштування іноземців, спрощення", — пояснив Дегтяр.

Як ситуація позначиться на економіці

За оцінками Центру економічної стратегії, в Україні налічується близько 700 тисяч чоловіків 18-22 років, але до ринку праці залучені лише 200-300 тисяч. Директор ЦЕС Гліб Вишлінський вважає, що навіть масовий виїзд цієї категорії не завдасть серйозного удару по економіці, однак ризик полягає у втраті некваліфікованих і малокваліфікованих працівників.

Директор ЦЕС Гліб Вишлінський вважає, що навіть масовий виїзд цієї категорії не завдасть серйозного удару по економіці, однак ризик полягає у втраті некваліфікованих і малокваліфікованих працівників.

"Якщо порівняти ці 200-300 тисяч з усім економічно активним населенням (приблизно 13 млн осіб за даними Пенсійного фонду, з яких близько 9 млн офіційно платять внески), то частка молодих чоловіків становить лише 2-3%. Навіть у разі їхнього масового виїзду відчутного удару по економіці не буде", — підсумував Вишлінський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 26 серпня ухвалив зміни до правил виїзду чоловіків за кордон, згідно з якими право безперешкодно виїжджати отримають усі юнаки віком від 18 до 22 років.

Експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький у зв'язку з цим зазначив, що в Україні стрімко загострюється кадрова криза. Брак особливо гостро відчувається у сфері послуг — роботодавці шукають медиків, вчителів, офіціантів, продавців та обслуговуючий персонал.