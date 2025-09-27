Кадровый голод в Украине: мигранты из Азии замещают уехавших молодых работников, — BBC

После решения Кабмина разрешить мужчинам 18–22 лет выезд за границу в Украине усилилась проблема оттока молодых кадров. Украинский бизнес уже сталкивается с кадровым дефицитом и компенсирует его за счет привлечения иностранцев, в первую очередь из Южной Азии.

В Украину уже приглашают трудовых мигрантов из Индии и Бангладеш — в основном это разнорабочие, логисты, водители и сварщики. В материале украинской службы BBC говорится, что ситуация с привлечением рабочей силы из-за рубежа обусловлена оттоком молодых специалистов из Украины.

К примеру, по данным польских пограничников, только за месяц было зафиксировано почти 53 тысячи пересечений границы украинцами возрастной категории 18–22 лет, из которых более 13 тысяч выехали из страны.

Дефицит кадров: что говорит бизнес

Авторы публикации также привели результаты исследования Work.ua, согласно которому треть работодателей уже столкнулась с нехваткой кадров, особенно в торговле, гостинично-ресторанном бизнесе и пищевой промышленности. А более половины компаний сообщили о массовых увольнениях молодых работников.

В свою очередь сообщество директоров по персоналу HRD-club, объединяющее свыше 50 компаний и 600 тысяч работников, сообщило, что постановление Кабмина затронуло более 70% их респондентов. Так соучредитель сообщества Дмитрий Дегтяр отметил, что с 2022 года многие работодателей сделали ставку на сотрудников возрастом до 25 лет, так как они не подлежат мобилизации. Однако теперь с решением Кабмина, ставшим для бизнеса неожиданностью, ситуация меняется.

По его словам, у работодателей есть два пути решения проблемы — либо автоматизация рабочих процессов, либо поиск новых людей. Второй вариант предусматривает, в том числе, привлечение иностранцев. И хотя процедура трудоустройства граждан других стран длится до шести месяцев и требует значительных затрат работодателя, этот процесс уже начался и будет нарастать.

"Нас ожидает этот поток. Он не будет массовым, но он уже есть. Среди иностранцев чаще всего снимают людей из Индии и Бангладеша. Это разнорабочие, специалисты логистики, водители, сварщики. Нужны изменения в процедуре трудоустройства иностранцев, упрощение", — пояснил Дегтяр.

Как ситуация отразится на экономике

По оценкам Центра экономической стратегии, в Украине насчитывается около 700 тысяч мужчин 18–22 лет, но к рынку труда привлечены лишь 200–300 тысяч. Директор ЦЭС Глеб Вышлинский считает, что даже массовый выезд этой категории не нанесет серьезного удара по экономике, однако риск заключается в потере неквалифицированных и малоквалифицированных работников.

"Если сравнить эти 200–300 тысяч со всем экономически активным населением (примерно 13 млн человек по данным Пенсионного фонда, из которых около 9 млн официально платят взносы), то доля молодых мужчин составляет лишь 2–3%. Даже в случае их массового выезда ощутимого удара по экономике не будет", — подытожил Вышлинский.

Напомним, Кабинет министров Украины 26 августа принял изменения в правила выезда мужчин за границу, согласно которым право беспрепятственно выезжать получат все юноши в возрасте от 18 до 22 лет.

Эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий в связи с этим отметил, что в Украине стремительно обостряется кадровый кризис. Нехватка особенно остро ощущается в сфере услуг – работодатели ищут медиков, учителей, официантов, продавцов и обслуживающий персонал.