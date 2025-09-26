Выезд за границу 18-22: в Польше ответили, сколько украинцев пытались въехать в страну, — УП

После разрешения украинского правительства на выезд за границу для мужчин 18-22 лет в течение трех недель на польских пунктах пропуска состоялось 53 тысячи проверок мужчин этой возрастной категории. Из них около 40 тысяч — на въезде, и более 13 тысяч — на выезде.

Related video

Данные о выезде за границу молодых украинцев в ответ на запрос "УП" предоставили в Пограничной службе Польши (Straż Graniczna Rzeczypospolitej Polskiej). При этом в службе отметили, что зафиксировали 53 тысячи проведенных проверок, а не лиц, которые пересекли границу.

Журналисты отметили, что польские пограничники не уточнили, скольким из 53 тысяч мужчин 18-22 лет было отказано во въезде или выезде.

"Сообщаем, что пограничная служба имеет статистические данные, связанные с количеством пересечений границы (пограничное движение в рамках проведенных проверок), а не с количеством лиц, которые въехали "на" или выехали "с" территории Республики Польша", — отметили в польском ведомстве.

Выезд за границу мужчин 18-22 лет: детали

Кабинет министров Украины разрешил мужчинам до 22 лет выезжать за границу 26 августа. На следующий день документ был официально обнародован, а 28 августа спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что по новому постановлению Кабмина уже выехали первые мужчины.

Также 28 августа в ГПСУ отрицали "ажиотаж" на границе после разрешения на выезд молодым мужчинам.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк 9 сентября опубликовал ответ Государственной пограничной службы Украины на свой депутатский запрос относительно количества мужчин 18-22 лет, выехавших после решения Кабмина. В ведомстве ответили, что не ведут учет по этой категории граждан.