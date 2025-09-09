Учет выезда за границу мужчин 18-22 лет после снятия ограничений не ведется, — ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не собирает отдельно данные о количестве мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые выехали за пределы страны после вступления в силу закона о снятии ограничений. В ведомстве отметили, что такая статистика не предусмотрена действующей системой государственной отчетности.

Related video

На своей странице в телеграмм-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк опубликовал ответ ГПСУ на свой депутатский запрос от 2 сентября 2025 года. В документе пограничники объяснили, что отдельных учетов по пересечению границы гражданами мужского пола этого возраста не ведут.

"На Ваше депутатское обращение от 02.09.2025 Nº 21249/7-2025/201640 сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством и существующей системой государственной отчетности в Администрации Госпогранслужбы отдельных статистических учетов по количеству фактов пересечения государственной границы граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, не предусмотрено", — говорится в ответе.

Ответ ГПСУ на запрос Ярослава Железняка Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Комментируя полученный ответ, Железняк заявил, что считает его формальной отпиской. По его мнению, подсчет возможно осуществить хотя бы по датам рождения лиц, воспользовавшихся правом выезда за границу. Депутат предположил, что власть сознательно избегает обнародования этих данных, и добавил, что причины такого подхода очевидны.

Публикация Ярослава Железняка в Telegram Фото: Скриншот

Стоит заметить, что после вступления в силу новых правил в сети начали появляться сообщения о якобы значительном ажиотаже среди мужчин и образовании очередей на границе. В то же время в Госпогранслужбе отметили, что существенного роста очередей из-за выезда граждан этой возрастной категории не зафиксировано, хотя молодые мужчины уже действительно начали пользоваться правом на пересечение границы.

Выезд мужчин за границу — что известно о новом законе

Напомним, что 27 августа Кабинет министров Украины опубликовал постановление, позволяющее мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно выезжать за границу. По новым правилам, мужчины указанной возрастной категории могут выехать из Украины при наличии загранпаспорта и военно-учетного документа, который пограничники могут потребовать для проверки.

После официальной публикации постановления о выезде мужчин в возрасте до 22 лет за границу во Львовской области ночью 28 августа собрались граждане, которые уже хотели пересечь государственную границу с Польшей, однако на тот момент их не выпускали. В этот же день, чуть позже, пограничники уже начали выпускать из Украины первых мужчин.

Также Фокус писал, что по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, ограничения на выезд за границу для мужчин призывного возраста не будут сняты до завершения военного положения, а после этого будет еще короткий "промежуточный период".