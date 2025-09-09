Облік виїзду за кордон чоловіків 18–22 років після зняття обмежень не ведеться, — ДПСУ

Державна прикордонна служба України повідомила, що не збирає окремо дані про кількість чоловіків віком від 18 до 22 років, які виїхали за межі країни після набуття чинності закону про зняття обмежень. У відомстві зазначили, що така статистика не передбачена чинною системою державної звітності.

На своїй сторінці у телеграм-каналі народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк опублікував відповідь ДПСУ на свій депутатський запит від 2 вересня 2025 року. У документі прикордонники пояснили, що окремих обліків щодо перетину кордону громадянами чоловічої статі цього віку не ведуть.

"На Ваше депутатське звернення від 02.09.2025 Nº 21249/7-2025/201640 повідомляємо, що відповідно до чинного законодавства та існуючої системи державної звітності в Адміністрації Держприкордонслужби окремих статистичних обліків щодо кількості фактів перетинання державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років, не передбачено", — йдеться у відповіді.

Відповідь ДПСУ на запит Ярослава Железняка Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Коментуючи отриману відповідь, Железняк заявив, що вважає її формальною відпискою. На його думку, підрахунок можливо здійснити хоча б за датами народження осіб, які скористалися правом виїзду за кордон. Депутат припустив, що влада свідомо уникає оприлюднення цих даних, і додав, що причини такого підходу є очевидними.

Публікація Ярослава Железняка в Telegram Фото: Скриншот

Варто зауважити, що після набуття чинності нових правил у мережі почали з’являтися повідомлення про нібито значний ажіотаж серед чоловіків та утворення черг на кордоні. Водночас у Держприкордонслужбі зазначили, що суттєвого зростання черг через виїзд громадян цієї вікової категорії не зафіксовано, хоча молоді чоловіки вже дійсно почали користуватися правом на перетин кордону.

Виїзд чоловіків за кордон — що відомо про новий закон

Нагадаємо, що 27 серпня Кабінет міністрів України опублікував постанову, що дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати за кордон. За новими правилами, чоловіки зазначеної вікової категорії можуть виїхати з України за наявності закордонного паспорта та військово-облікового документа, який прикордонники можуть вимагати для перевірки.

Після офіційної публікації постанови про виїзд чоловіків віком до 22 років за кордон у Львівській області уночі 28 серпня зібралися громадяни, які вже хотіли перетнути державний кордон з Польщею, однак на той момент їх не випускали. Цього ж дня, трохи згодом, прикордонники вже почали випускати з України перших чоловіків.

Також Фокус писав, що за словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, обмеження на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку не будуть зняті до завершення воєнного стану, а після цього буде ще короткий "проміжний період".