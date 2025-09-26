Виїзд за кордон 18-22: в Польщі відповіли, скільки українців намагалися в'їхати в країну,— УП

Після дозволу українського уряду на виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років протягом трьох тижнів на польських пунктах пропуску відбулося 53 тисячі перевірок чоловіків цієї вікової категорії. З них близько 40 тисяч — на в'їзді, і понад 13 тисяч — на виїзді.

Дані про виїзд за кордон молодих українців у відповідь на запит "УП" надали в Прикордонній службі Польщі (Straż Graniczna Rzeczypospolitej Polskiej). При цьому в службі наголосили, що зафіксували 53 тисячі проведених перевірок, а не осіб, які перетнули кордон.

Журналісти зазначили, що польські прикордонники не уточнили, скільком із 53 тисяч чоловіків 18-22 років було відмовлено у в'їзді чи виїзді.

"Повідомляємо, що прикордонна служба має статистичні дані, пов'язані з кількістю перетинів кордону (прикордонний рух в межах проведених перевірок), а не з кількістю осіб, які в'їхали "на" або виїхали "з" території Республіки Польща", — зауважили в польському відомстві.

Виїзд за кордон чоловіків 18-22 років: деталі

Кабінет міністрів України дозволив чоловікам до 22 років виїжджати за кордон 26 серпня. Наступного дня документ було офіційно оприлюднено, а 28 серпня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що за новою постановою Кабміну вже виїхали перші чоловіки.

Також 28 серпня в ДПСУ заперечили "ажіотаж" на кордоні після дозволу на виїзд молодим чоловікам.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк 9 вересня опублікував відповідь Державної прикордонної служби України на свій депутатський запит щодо кількості чоловіків 18-22 років, що виїхали після рішення Кабміну. У відомстві відповіли, що не ведуть облік щодо цієї категорії громадян.