Германия, Польша и страны Балтии оказались в числе главных целей российских диверсий в Европе, с помощью которых Путин пытается повысить цену поддержки Украины для её союзников.

Пока военные ВСУ сдерживают российскую армию на фронте, Кремль пытается наносить удары по тылу стран, помогающих Киеву: под ударом оказываются оборонные предприятия, железные дороги, логистические узлы и энергетическая инфраструктура. Поджоги, взрывы и диверсии на территории европейских стран становятся всё более опасными, а за частью таких операций, по оценкам западных аналитиков, стоят российские спецслужбы. Об этом говорится в докладе Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованном 26 ноября 2026 года под названием "Неконвенциональная война России против Европы: диверсии, сдерживание и будущие сценарии".

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Аналитики пришли к выводу, что российские спецслужбы пытаются повысить для европейских стран цену поддержки Украины, избегая при этом прямого вооруженного столкновения с НАТО. Так, по данным IISS, в течение 12 месяцев до сентября 2026 года количество диверсионных инцидентов выросло на 16%, несмотря на общее сокращение зафиксированной российской активности. В то же время количество разведывательных операций сократилось на 49%.

При этом активность России в Европе проявляется не равномерно, а отдельными волнами. Каждая из них сосредоточена на определенных странах и объектах. После начала полномасштабного вторжения России в Украину исследователи выделили три основных периода активизации такой деятельности:

ноябрь 2024 года — март 2025 года : зафиксировано 55 инцидентов, 51 % из которых пришлось на Германию. Основное внимание уделялось разведке объектов оборонно-промышленного комплекса;

: зафиксировано 55 инцидентов, 51 % из которых пришлось на Германию. Основное внимание уделялось разведке объектов оборонно-промышленного комплекса; сентябрь — декабрь 2025 года : зарегистрировано 61 инцидент, 36 % из которых пришлось на Польшу. Основными целями были транспортная и логистическая инфраструктура, имеющая важное значение для поставок помощи Украине;

: зарегистрировано 61 инцидент, 36 % из которых пришлось на Польшу. Основными целями были транспортная и логистическая инфраструктура, имеющая важное значение для поставок помощи Украине; август — сентябрь 2026 года: зафиксировано 25 инцидентов, из которых 24 % пришлось на Польшу, по 20 % — на Германию и страны Балтии.

По оценке IISS, такая география не случайна. Германия и Польша играют важную роль в поставках военной помощи Украине, а их транспортные, промышленные и логистические сети обеспечивают доставку грузов на территорию Украины. Аналитики прогнозируют, что эти страны и в дальнейшем будут оставаться среди главных целей российских спецслужб.

Какие объекты пытается атаковать Россия

Исследователи отдельно проанализировали, на какие сферы приходилась основная часть диверсионной деятельности с октября 2025 года по сентябрь 2026 года.

Чаще всего мишенями становились:

оборонная промышленность — 28 % инцидентов : речь идет о предприятиях и объектах, связанных с производством военной продукции;

: речь идет о предприятиях и объектах, связанных с производством военной продукции; транспортная инфраструктура — 22% : в частности, железные дороги и логистические объекты, через которые перевозятся грузы;

: в частности, железные дороги и логистические объекты, через которые перевозятся грузы; энергетика — 7%: объекты, повреждение которых может повлиять на поставки электроэнергии и работу критически важной инфраструктуры.

Кстати, исследователи обращают внимание на то, что российские операции против европейской инфраструктуры по своим целям напоминают украинские диверсионные и дальнобойные удары по объектам российского военно-промышленного комплекса.

Поджоги и взрывы: российские диверсии становятся всё более изощрёнными

Одна из основных тенденций, отмеченных аналитиками, — изменение способов проведения диверсий. Так, за последние 12 месяцев количество разведывательных операций сократилось на 49 %, тогда как количество диверсий выросло на 16 %.

Особенно заметно возросло количество поджогов и случаев использования взрывных устройств. В частности, количество поджогов за этот период выросло с 7 до 14. Соответственно, их доля среди всех инцидентов увеличилась с 7% до 16%.

Число случаев с использованием самодельных взрывных устройств возросло с 4 до 11. Их доля увеличилась с 4% до 12%.

Некоторые устройства были оснащены таймерами или дистанционными механизмами срабатывания. По оценке исследователей, это свидетельствует о том, что отдельные исполнители обладали специальными знаниями или готовыми взрывными устройствами.

В качестве примера в докладе приводятся события в Румынии. В октябре 2025 года правоохранительные органы и спецслужбы обезвредили два зажигательных устройства в офисе почтовой компании "Новая почта" в Бухаресте. По данным следствия, они были оснащены дистанционными детонаторами. Румынские прокуроры заявляли, что устройства заложили двое граждан Украины, действовавшие по указаниям российской разведки.

Еще один показательный случай произошел в Германии. 4 августа 2026 года в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом. По данным IISS, в сентябре немецкое правительство официально возложило ответственность за эту попытку атаки на Россию.

Кого российские спецслужбы привлекают к диверсиям в Европе

Авторы доклада выделяют три категории участников российских операций. Самую многочисленную группу составляют завербованные через Интернет люди без специальной подготовки. Ко второй относятся исполнители, обладающие определенными профессиональными навыками, к третьей — непосредственно сотрудники российских спецслужб.

По мнению аналитиков, Кремль определяет общие приоритеты диверсионной кампании, тогда как планированием и организацией отдельных операций занимаются спецслужбы РФ.

При этом задержание завербованных исполнителей не гарантирует прекращения диверсионной деятельности, поскольку организаторы остаются вне досягаемости европейских правоохранительных органов.

Таким образом, Россия продолжает использовать диверсии в качестве инструмента давления на европейские страны, прежде всего на те, от которых зависит поставка помощи Украине. И хотя пока эта кампания не заставила Европу отказаться от поддержки Киева, количество опасных операций и сложность методов их проведения растут.

Авторы доклада также рассмотрели четыре возможных сценария развития российской диверсионной деятельности до 2029 года. Среди них — продолжение разрозненных атак на различные объекты, попытки ослабить европейскую логистику, подготовка к новым операциям после возможного прекращения огня в Украине и давление на морскую и энергетическую инфраструктуру Северной Европы.

Напомним, что Эстония с 1 декабря закрывает границу с Россией после попытки диверсии на предприятии Threod Systems, производящем военные беспилотники, — эстонская контрразведка заявила о причастности российского ГРУ и задержании подозреваемых.

Кроме того, Фокус сообщал, что в Литве пытались поджечь станцию Starlink, которая оказывает помощь Украине.