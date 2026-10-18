В Литве пытались поджечь станцию Starlink, которая помогает Украине: что известно о диверсии

В Литве предотвратили попытку поджога объекта, на котором в интересах ВСУ работают системы спутниковой связи Starlink. Власти страны считают, что попытка диверсии является элементом гибридной войны России.

В ночь на воскресенье, 18 октября, в Литве неизвестными была предпринята попытка поджога компании, где хранится коммуникационное оборудование Starlink. Об этом заявил премьер-министр страны Миндаугас Синкявичюс, сообщает LRT.

Спецслужбы предупредили эту компанию о возможных атаках, меры безопасности были усилены и попытка провалилась, отметил политик, добавив, что на месте были обнаружены канистры с горючими веществами объемом от 3 до 10 литров.

Глава правительства заявил, что объект обеспечивает работу девяти антенн Starlink, используемых Украиной в войне с Россией. Также он считает, что неудавшаяся диверсия является частью гибридной войны России.

Видео дня

При этом он выразил надежду, что в ближайшее время виновные будут арестованы.

Издание MadeInVilnius пишет, что инцидент произошел на территории дата-центра Delska, который сдает в аренду помещения американской компании SpaceX, обеспечивающей связь как для жителей, так и для компаний, включая военные.

В свою очередь, как информирует агентство Reuters, глава национального правительственного центра по управлению кризисами Вильмантас Виткаускас уточнил, что пожар начался около двух часов ночи, однако был быстро потушен, в результате чего компании на окраине Вильнюса был нанесен лишь незначительный материальный ущерб, а сбоев в работе не произошло.

При этом чиновник сказал, что инцидент связан с поджогом станции Starlink в болгарской Софии, который произошел в октябре, и пожаром около польской Варшавы в сентябре.

Напомним, Фокус сообщал, что проблемы со скоростью у украинских дронов, управляемых через Starlink, начались 14 октября. Терминалы переставали работать при скорости свыше 160 км/ч, из-за чего бойцы не смогли выполнить часть боевых задач.

Впоследствии скорость передачи данных со спутников начала восстанавливаться.