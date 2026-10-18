У Литві намагалися підпалити станцію Starlink, яка допомагає Україні: що відомо про диверсію

У Литві запобігли спробі підпалу об’єкта, на якому в інтересах ЗСУ працюють системи супутникового зв’язку Starlink. Влада країни вважає, що ця спроба диверсії є елементом гібридної війни Росії.

У ніч на неділю, 18 жовтня, у Литві невідомі здійснили спробу підпалу будівлі компанії, де зберігається комунікаційне обладнання Starlink. Про це заявив прем’єр-міністр країни Міндаугас Сінкявічюс, повідомляє LRT.

Спецслужби попередили компанію про можливі атаки, заходи безпеки було посилено, і спроба зазнала невдачі, зазначив політик, додавши, що на місці було виявлено каністри з горючими речовинами об’ємом від 3 до 10 літрів.

Глава уряду заявив, що об’єкт забезпечує роботу дев’яти антен Starlink, які Україна використовує у війні з Росією. Також він вважає, що невдала диверсія є частиною гібридної війни Росії.

Видео дня

Разом з тим він висловив надію, що найближчим часом винних буде заарештовано.

Видання MadeInVilnius повідомляє, що інцидент стався на території дата-центру Delska, який здає в оренду приміщення американській компанії SpaceX, що забезпечує зв’язок як для мешканців, так і для компаній, зокрема військових.

У свою чергу, як повідомляє агентство Reuters, голова національного урядового центру з управління кризовими ситуаціями Вільмантас Віткаускас уточнив, що пожежа почалася близько другої години ночі, проте її швидко загасили, внаслідок чого компанії на околиці Вільнюса було завдано лише незначної матеріальної шкоди, а збоїв у роботі не сталося.

При цьому чиновник зазначив, що інцидент пов’язаний із підпалом станції Starlink у болгарській Софії, який стався у жовтні, та пожежею поблизу польської Варшави у вересні.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що проблеми зі швидкістю в українських дронів, якими керують через Starlink, почалися 14 жовтня. Термінали переставали працювати при швидкості понад 160 км/год, через що бійці не змогли виконати частину бойових завдань.

Згодом швидкість передачі даних із супутників почала відновлюватися.