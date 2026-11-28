Німеччина, Польща та країни Балтії опинилися серед головних цілей російських диверсій у Європі, за допомогою яких Путін намагається підвищити ціну підтримки України для її союзників.

Поки військові ЗСУ стримують російську армію на фронті, Кремль намагається бити по тилу країн, які допомагають Києву: під ударом опиняються оборонні підприємства, залізниці, логістичні вузли та енергетична інфраструктура. Підпали, вибухи й диверсії на території європейських країн стають дедалі небезпечнішими, а за частиною таких операцій, за оцінками західних аналітиків, стоять російські спецслужби. Про це йдеться у доповіді Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), оприлюдненій 26 листопада 2026 року під назвою "Неконвенційна війна Росії проти Європи: диверсії, стримування та майбутні сценарії".

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Аналітики дійшли висновку, що російські спецслужби намагаються підвищити для європейських країн ціну підтримки України, уникаючи при цьому прямого збройного зіткнення з НАТО. Так, за даними IISS, протягом 12 місяців до вересня 2026 року кількість диверсійних інцидентів зросла на 16%, попри загальне скорочення зафіксованої російської активності. Водночас кількість розвідувальних операцій зменшилася на 49%.

При цьому активність Росії в Європі відбувається не рівномірно, а окремими хвилями. Кожна з них зосереджується на певних країнах і об'єктах. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дослідники виділили три основні періоди посилення такої діяльності:

листопад 2024 року — березень 2025 року : зафіксовано 55 інцидентів, 51% з яких припав на Німеччину. Основна увага була зосереджена на розвідці об'єктів оборонно-промислового комплексу;

: зафіксовано 55 інцидентів, 51% з яких припав на Німеччину. Основна увага була зосереджена на розвідці об'єктів оборонно-промислового комплексу; вересень — грудень 2025 року : зареєстровано 61 інцидент, 36% з яких припали на Польщу. Основними цілями були транспортна та логістична інфраструктура, яка має важливе значення для постачання допомоги Україні;

: зареєстровано 61 інцидент, 36% з яких припали на Польщу. Основними цілями були транспортна та логістична інфраструктура, яка має важливе значення для постачання допомоги Україні; серпень — вересень 2026 року: зафіксовано 25 інцидентів, з яких 24% припали на Польщу, по 20% — на Німеччину та країни Балтії.

За оцінкою IISS, така географія не випадкова. Німеччина та Польща відіграють важливу роль у постачанні Україні військової допомоги, а їхні транспортні, промислові та логістичні мережі забезпечують переміщення вантажів до української території. Аналітики прогнозують, що ці країни і надалі залишатимуться серед головних цілей російських спецслужб.

Які об'єкти намагається атакувати Росія

Дослідники окремо проаналізували, на які сфери припадала основна частина диверсійної діяльності з жовтня 2025-го до вересня 2026 року.

Найчастіше мішенями ставали:

оборонна промисловість — 28% інцидентів : йдеться про підприємства та об'єкти, пов'язані з виробництвом військової продукції;

: йдеться про підприємства та об'єкти, пов'язані з виробництвом військової продукції; транспортна інфраструктура — 22% : зокрема, залізниці та логістичні об'єкти, через які перевозять вантажі;

: зокрема, залізниці та логістичні об'єкти, через які перевозять вантажі; енергетика — 7%: об'єкти, пошкодження яких може впливати на постачання електроенергії та роботу критичної інфраструктури.

До речі, дослідники звертають увагу на те, що російські операції проти європейської інфраструктури за своїми цілями нагадують українські диверсійні та далекобійні удари по об'єктах російського військово-промислового комплексу.

Підпали та вибухи: російські диверсії стають складнішими

Одна з головних тенденцій, яку зафіксували аналітики, — зміна способів проведення диверсій. Так, за останні 12 місяців кількість розвідувальних операцій скоротилася на 49%, тоді як кількість диверсій зросла на 16%.

Особливо помітно збільшилася кількість підпалів та випадків використання вибухових пристроїв. Зокрема, кількість підпалів за цей період зросла з 7 до 14. Відповідно, їхня частка серед усіх інцидентів збільшилася з 7% до 16%.

Кількість випадків із використанням саморобних вибухових пристроїв зросла з 4 до 11. Їхня частка збільшилася з 4% до 12%.

Деякі пристрої були оснащені таймерами або дистанційними механізмами активації. Це, за оцінкою дослідників, свідчить про доступ окремих виконавців до спеціальних знань або підготовлених вибухових пристроїв.

Як приклад у доповіді наводять події в Румунії. У жовтні 2025 року правоохоронці та спецслужби знешкодили два запалювальні пристрої в офісі поштової компанії "Нова пошта" в Бухаресті. За інформацією слідства, вони були оснащені дистанційними детонаторами. Румунські прокурори заявляли, що пристрої заклали двоє громадян України, які діяли за вказівками російської розвідки.

Ще один показовий випадок стався в Німеччині. 4 серпня 2026 року в аеропорту Лейпциг/Галле виявили безпілотник із вибухівкою поблизу українського вантажного літака. За даними IISS, у вересні німецький уряд офіційно поклав відповідальність за цю спробу атаки на Росію.

Кого російські спецслужби залучають до диверсій у Європі

Автори доповіді розрізняють три категорії учасників російських операцій. Найчисельнішу групу становлять завербовані через інтернет люди без спеціальної підготовки. До другої належать виконавці з певними професійними навичками, до третьої — безпосередньо співробітники російських спецслужб.

На думку аналітиків, Кремль визначає загальні пріоритети диверсійної кампанії, тоді як плануванням та організацією окремих операцій займаються спецслужби РФ.

При цьому затримання завербованих виконавців не гарантує припинення диверсійної діяльності, оскільки організатори залишаються поза межами досяжності європейських правоохоронних органів.

Отож, Росія продовжує використовувати диверсії як інструмент тиску на європейські країни, насамперед ті, від яких залежить постачання допомоги Україні. І хоча поки ця кампанія не змусила Європу відмовитися від підтримки Києва, кількість небезпечних операцій та складність методів їх проведення зростають.

Автори доповіді також розглянули чотири можливі сценарії розвитку російської диверсійної діяльності до 2029 року. Серед них — продовження розпорошених атак на різні об'єкти, спроби послабити європейську логістику, підготовка до нових операцій після можливого припинення вогню в Україні та тиск на морську й енергетичну інфраструктуру Північної Європи.

Нагадаємо, Естонія з 1 грудня закриває кордон із Росією після спроби диверсії на підприємстві Threod Systems, яке виробляє військові безпілотники, — естонська контррозвідка заявила про причетність російського ГРУ та затримання підозрюваних.

Також Фокус писав, що у Литві намагалися підпалити станцію Starlink, яка допомагає Україні.