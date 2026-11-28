С 1 января 2027 года цены на бензин и дизельное топливо в Германии могут зависеть не только от ситуации на нефтяном рынке, но и от ежедневных расчетов государственного регулятора.

Мировой топливный кризис, обострившийся после начала военного конфликта между США, Израилем и Ираном в феврале 2026 года, заставил правительства многих стран искать способы сдержать рост цен на энергоносители. И Германия не исключение. Так, федеральное министерство экономики во главе с Катариной Райхе подготовило новые правила формирования цен на автомобильное топливо: уже с 1 января 2027 года на обычных автозаправочных станциях может быть введена государственная предельная стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau. Министерство экономики Германии уже направило документ в другие ведомства на согласование. Согласно решению коалиционного комитета от 17 ноября, федеральное правительство должно рассмотреть законопроект и соответствующее постановление 2 декабря.

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А уже с января 2027 года, после истечения срока действия нынешней скидки на топливо, планируется ввести новый механизм. Предполагается, что за нарушение ценовых ограничений компаниям будут грозить огромные штрафы.

Как будет действовать ограничение цен на топливо

Согласно проекту, государственное регулирование будет распространяться на три вида топлива:

бензин Super E5;

бензин Super E10;

дизельное топливо.

Для них планируется установить единую общенациональную предельную цену, которую нельзя будет превышать на обычных общественных автозаправочных станциях.

Расчетами будет заниматься Центр прозрачности рынка топлива при Федеральном картельном ведомстве Германии. Он будет определять максимально допустимую стоимость в рабочие дни по специальной формуле.

Одним из ключевых показателей для расчета станут оптовые цены на топливо за предыдущие дни. В частности, за основу будут браться цены предыдущих дней в самом дорогом из 11 регионов, где расположены топливные хранилища.

Таким образом, правительство хочет привязать предельную стоимость к реальной ситуации на рынке топлива, чтобы введение ограничения не привело к убыточной торговле.

В то же время конкретные суммы, до которых должны снизиться цены на бензин и дизельное топливо, пока не назвали. Они будут зависеть от рыночных показателей и расчетов по утвержденной формуле.

Ограничение планируется ввести с 1 января по 31 марта 2027 года. Однако при необходимости его действие может быть продлено. Сама законодательная база, которая позволит правительству регулировать цены на топливо, будет действовать в течение 12 месяцев.

Станет ли топливо дешевле с января

В Министерстве экономики Германии подчеркивают, что установление предельных цен не означает введение очередной скидки для автомобилистов. Основная задача нового механизма — предотвратить необоснованное завышение стоимости топлива.

В то же время в ведомстве предупреждают, что слишком низкий ценовой потолок может привести к проблемам со снабжением. В частности, импорт топлива в таких условиях может стать экономически невыгодным.

При этом окончательный вариант законопроекта ещё может измениться. Так, представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) могут настаивать на том, чтобы при расчете предельной стоимости топлива учитывалась средняя оптовая цена по 11 регионам, а не самая высокая.

Такой подход позволил бы установить более низкую максимально допустимую стоимость бензина и дизельного топлива.

На данный момент конкретные цены на топливо, которые будут действовать в Германии после Нового года, ещё не названы.

Какие штрафы грозят автозаправочным станциям

В законопроекте предусмотрена ответственность за превышение установленной государством максимальной цены.

В частности:

операторам автозаправочных станций может грозить штраф до 100 тысяч евро;

компаниям, которые устанавливают или определяют цены на продажу топлива, — до 500 тысяч евро.

Превышение предельной стоимости будет считаться административным правонарушением.

Однако ограничение будет распространяться не на все АЗС. Заправочные станции, расположенные непосредственно на автомагистралях, планируется освободить от обязательного соблюдения ценового потолка.

Кроме того, федеральным землям может быть разрешено устанавливать собственные предельные цены, если местные условия поставки и транспортировки топлива отличаются от общенациональных.

Почему Германия решила вмешаться в формирование цен на топливо

Как отмечается на официальном сайте федерального правительства Германии, причиной подорожания топлива стал кризис на Ближнем Востоке. Так, война, к которой привели американские и израильские удары по Ирану, вызвала перебои с поставками нефти через стратегически важный Ормузский пролив и серьезно повлияла на мировые энергетические рынки. Из-за этого мировые цены на нефть выросли примерно на 30%.

Чтобы снизить финансовую нагрузку на население и бизнес, правительство Германии уже дважды в течение 2026 года прибегало к временному снижению налогов на топливо. Последний раз такой механизм был введён 1 октября. Благодаря ему налоговая нагрузка на литр топлива сократилась примерно на 17 евроцентов.

"Те, кто ежедневно зависит от автомобиля, достигают предела своих финансовых возможностей", — сказал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Общий объем соответствующего пакета финансовой поддержки составляет 2,5 млрд евро.

Кроме того, с 1 апреля 2026 года в Германии действует правило, согласно которому автозаправочные станции могут повышать цены на топливо только один раз в сутки — в полдень.

Среди немецких политиков нет единства

Предложенный механизм уже вызвал дискуссии внутри правящей коалиции. В частности, представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступают за внесение изменений в первоначальный проект. Их не устраивает методика расчета максимальной цены, которая ориентируется на самый дорогой регион из 11 топливных зон. Социал-демократы предлагают использовать средние показатели, чтобы государственное ограничение оказывало более ощутимое влияние на стоимость топлива для потребителей.

Ранее премьер-министр федеральной земли Саарланд Анке Релингер раскритиковала первоначальный вариант документа, назвав его "законом, препятствующим введению ограничения цен на топливо". Она объяснила свою позицию тем, что ожидание трёхнедельного чрезмерного роста цен перед введением ограничений не поможет водителям.

Министерство экономики, возглавляемое представительницей Христианско-демократического союза Катариной Райхе, со своей стороны настаивает на необходимости сохранить экономическую целесообразность поставок топлива.

Напомним, президент США Дональд Трамп изменил риторику относительно причин высоких цен на бензин в США: если раньше он обвинял Владимира Зеленского и украинские удары по российским НПЗ, то теперь возложил ответственность на Иран.

Кроме того, Фокус сообщал, что демократы в Конгрессе готовят возможное расследование договоренностей Трампа с Москвой о поставках российского дизельного топлива.