З 1 січня 2027 року ціни на бензин і дизель у Німеччині можуть залежати не лише від ситуації на нафтовому ринку, а й від щоденних розрахунків державного регулятора.

Світова паливна криза, яка загострилася після початку військового конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном у лютому 2026 року, змусила уряди багатьох країн шукати способи стримати подорожчання енергоносіїв. І Німеччина не виняток. Так, федеральне міністерство економіки на чолі з Катаріною Райхе підготувало нові правила формування цін на автомобільне пальне: вже з 1 січня 2027 року на звичайних автозаправках можуть запровадити державну граничну вартість бензину та дизеля.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau. Міністерство економіки Німеччини вже передало документ іншим відомствам на погодження. Відповідно до рішення коаліційного комітету від 17 листопада, федеральний уряд має розглянути законопроєкт та відповідну постанову 2 грудня.

Відео дня

А вже із січня 2027 року, після завершення дії нинішньої знижки на пальне, планується запустити новий механізм. Передбачається, що за порушення цінових обмежень компаніям загрожуватимуть величезні штрафи.

Як працюватиме обмеження цін на пальне

Згідно з проєктом, державне регулювання поширюватиметься на три види пального:

бензин Super E5;

бензин Super E10;

дизельне пальне.

Для них планують встановити єдину загальнонаціональну граничну ціну, яку не можна буде перевищувати на звичайних громадських автозаправних станціях.

Розрахунком займатиметься Центр прозорості ринку пального при Федеральному картельному відомстві Німеччини. Він визначатиме максимально допустиму вартість у робочі дні за спеціальною формулою.

Одним із ключових показників для розрахунку стануть оптові ціни на пальне за попередні дні. Зокрема, за основу братимуть ціни попередніх днів у найдорожчому з 11 регіонів, де розташовані паливні сховища.

Таким чином, уряд хоче прив'язати граничну вартість до реальної ситуації на паливному ринку, щоб обмеження не призвело до збиткової торгівлі.

Водночас конкретних сум, до яких мають знизитися ціни на бензин і дизель, поки не назвали. Вони залежатимуть від ринкових показників та розрахунків за затвердженою формулою.

Запровадити обмеження планують з 1 січня до 31 березня 2027 року. Однак за необхідності його дію можуть продовжити. Сама законодавча база, яка дозволятиме уряду регулювати ціни на пальне, діятиме протягом 12 місяців.

Чи стане пальне дешевшим із січня

У Міністерстві економіки Німеччини наголошують, що встановлення граничних цін не означає запровадження чергової знижки для автомобілістів. Основне завдання нового механізму — запобігти необґрунтованому завищенню вартості пального.

Водночас у відомстві застерігають, що надто низька цінова стеля може призвести до проблем із постачанням. Зокрема, імпорт пального за таких умов може стати економічно невигідним.

При цьому остаточний варіант законопроєкту ще може змінитися. Так, представники Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) можуть наполягати на тому, щоб під час розрахунку граничної вартості пального враховувалася середня оптова ціна серед 11 регіонів, а не найвища.

Такий підхід дозволив би встановити нижчу максимально допустиму вартість бензину та дизеля.

Наразі конкретних цін на пальне, які діятимуть у Німеччині після Нового року, ще не назвали.

Які штрафи загрожують автозаправкам

У законопроєкті передбачено відповідальність за перевищення встановленої державою максимальної ціни.

Зокрема:

операторам автозаправних станцій може загрожувати штраф до 100 тисяч євро;

компаніям, які встановлюють або визначають ціни продажу пального, — до 500 тисяч євро.

Перевищення граничної вартості вважатиметься адміністративним правопорушенням.

Однак обмеження поширюватиметься не на всі АЗС. Заправні станції, розташовані безпосередньо на автобанах, планують звільнити від дотримання цінової стелі.

Крім того, федеральним землям можуть дозволити встановлювати власні граничні ціни, якщо місцеві умови постачання та транспортування пального відрізняються від загальнонаціональних.

Чому Німеччина вирішила втрутитися у формування цін на пальне

Як зазначається на офіційному сайті федерального уряду Німеччини, причиною подорожчання пального стала криза на Близькому Сході. Так, війна, до якої призвели американські та ізраїльські удари по Ірану, спричинила перебої з постачанням нафти через стратегічно важливу Ормузьку протоку та серйозно вплинула на світові енергетичні ринки. Через це світові ціни на нафту зросли приблизно на 30%.

Щоб зменшити фінансове навантаження на населення та бізнес, німецький уряд уже двічі протягом 2026 року вдавався до тимчасового зниження податків на пальне. Востаннє такий механізм запровадили 1 жовтня. Завдяки йому податкове навантаження на літр пального зменшилося приблизно на 17 євроцентів.

"Ті, хто щодня залежить від автомобіля, досягають межі своїх фінансових можливостей", — казав федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Загальний обсяг відповідного пакета фінансової підтримки становить 2,5 млрд євро.

Крім того, з 1 квітня 2026 року в Німеччині діє правило, відповідно до якого автозаправні станції можуть підвищувати ціни на пальне лише один раз на добу — опівдні.

Між німецькими політиками немає єдності

Запропонований механізм уже викликав дискусії всередині правлячої коаліції. Зокрема, представники Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) виступають за зміни до початкового проєкту. Їх не влаштовує методика розрахунку максимальної ціни, яка орієнтується на найдорожчий регіон із 11 паливних зон. Соціал-демократи пропонують використовувати середні показники, щоб державне обмеження мало відчутніший вплив на вартість пального для споживачів.

Раніше прем'єр-міністерка федеральної землі Саарланд Анке Релінгер розкритикувала початковий варіант документа, назвавши його "законом, який перешкоджає запровадженню обмеження цін на пальне". Вона пояснила свою позицію тим, що очікування трьох тижнів надмірного зростання цін перед запровадженням обмежень не допоможе водіям.

Міністерство економіки, яке очолює представниця Християнсько-демократичного союзу Катаріна Райхе, зі свого боку наполягає на необхідності зберегти економічну доцільність постачання пального.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп змінив риторику щодо причин високих цін на бензин у США: якщо раніше він звинувачував Володимира Зеленського та українські удари по російських НПЗ, то тепер переклав відповідальність на Іран.

Також Фокус писав, що демократи в Конгресі готують можливе розслідування домовленостей Трампа з Москвою щодо постачання російського дизеля.