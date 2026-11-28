Пока войны лишают людей крова и средств к существованию, климатические аномалии угрожают лишить их и последней надежды на урожай.

В ближайшие шесть месяцев миллионы людей в 16 регионах мира могут столкнуться с ухудшением продовольственной ситуации и острой нехваткой еды. Об этом говорится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), опубликованном на официальном сайте ФАО.

В документе от 27 ноября эксперты проанализировали риски на период с декабря 2026 года по май 2027 года. По сравнению с июньским прогнозом количество кризисных регионов увеличилось с 13 до 16. В перечень добавили четыре новые территории. В то же время Ливан больше не входит в перечень "горячих точек" голода.

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Наибольшую угрозу для миллионов людей представляют вооруженные конфликты, насилие и сокращение международной гуманитарной помощи. В то же время ситуацию осложняет климатический феномен Эль-Ниньо, который грозит засухами, неурожаями и истощением запасов продовольствия. При этом в некоторых районах Судана и Южного Судана уже существует риск голода.

В каких странах угроза голода наиболее высока

Наибольшую озабоченность в ООН вызывают пять территорий: Судан, Южный Судан, Сомали, северные районы Нигерии и Йемен. Именно там сочетаются масштабные гуманитарные нужды, вооруженные конфликты и ограниченные возможности населения обеспечивать себя продуктами питания. В четырех из этих пяти кризисных регионов эксперты уже зафиксировали или прогнозируют катастрофический уровень нехватки продовольствия.

Особенно сложной остается ситуация в Судане. При неблагоприятном сценарии к январю 2027 года 13 районам Северного Дарфура и Южного Кордофана грозит массовый голод. В двух лагерях для вынужденных переселенцев в Южном Дарфуре показатели острого недоедания уже превысили критические пороги.

В Сомали риск массового голода несколько снизился. Однако среди вынужденных переселенцев в городе Байдабо сохраняется чрезвычайно высокий уровень продовольственной угрозы.

При этом все пять наиболее проблемных регионов находятся в зоне особой озабоченности ООН еще с 2022 года. Несмотря на это, финансирование гуманитарной помощи в сфере продовольствия и питания за три года сократилось на 62% — с 5,1 млрд долларов в 2022 году до 2 млрд долларов в 2025-м.

Еще четыре территории ООН отнесла к категории с очень высоким уровнем обеспокоенности. Это Афганистан, Демократическая Республика Конго, Гаити и Палестина.

В число других проблемных регионов вошли Чад, Мадагаскар, Мали, Мьянма, северо-восточная Уганда, Южная Африка и Центральноамериканский сухой коридор.

Четыре территории вошли в список впервые: Чад, северо-восточная Уганда, Южная Африка и Центральноамериканский сухой коридор.

Что же касается сектора Газа, то после прекращения огня в октябре 2025 года ситуация с доступом к продовольствию начала улучшаться. Однако в ООН предупреждают, что эти положительные изменения остаются неустойчивыми.

Войны остаются главной причиной продовольственного кризиса

По оценкам ООН, вооруженные конфликты и насилие являются основными факторами ухудшения продовольственной ситуации в 12 из 16 кризисных регионов. И неудивительно: из-за боевых действий люди теряют дома, работу и возможность возделывать землю. Разрушение инфраструктуры затрудняет поставки продуктов, а рост цен на топливо, энергоносители и транспортные расходы делает продукты питания менее доступными для населения.

Особенно сложная ситуация сложилась в Судане и Южном Судане. В некоторых лагерях для вынужденных переселенцев в Судане уровень острого недоедания уже превысил пороговые показатели, характерные для голода.

Серьезные проблемы сохраняются и в Сомали. Хотя на данный момент там не прогнозируется переход населения к самой тяжелой фазе продовольственного кризиса, среди людей, покинувших свои дома и находящихся во временных поселениях вблизи города Байдоа, сохраняется чрезвычайно высокий уровень нехватки продовольствия.

Отдельно эксперты обращают внимание на сокращение международной помощи. В пяти наиболее проблемных регионах финансирование гуманитарных программ в области продовольственной безопасности и питания сократилось на 62 % за три года. Если в 2022 году на эти нужды было выделено 5,1 млрд долларов, то в 2025-м — всего 2 млрд долларов. Это ограничивает возможности гуманитарных организаций обеспечивать продовольствием людей, которые больше всего нуждаются в помощи.

Эль-Ниньо может усугубить ситуацию ещё в нескольких регионах

Еще одним серьезным фактором риска становится климатическое явление Эль-Ниньо. Оно связано с периодическим повышением температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях тропической зоны Тихого океана. Это влияет на атмосферную циркуляцию и может вызывать засухи, чрезмерные осадки и другие экстремальные погодные явления в разных частях мира. По прогнозам специалистов, нынешнее явление Эль-Ниньо усиливается и может стать одним из самых мощных за всю историю наблюдений.

Именно из-за Эль-Ниньо в список территорий, где существует угроза обострения продовольственного кризиса, вошли юг Африки, северо-восток Уганды и центральноамериканский "Сухой коридор".

По прогнозам ООН, к марту 2027 года с острой нехваткой продовольствия могут столкнуться:

Зимбабве — до 3 млн человек;

Малави — 2,6 млн человек;

Мозамбик — 1,8 млн человек.

В Центральной Америке последствия неблагоприятных погодных условий уже сказались на сельском хозяйстве. Первый сельскохозяйственный сезон 2026 года в "Сухом коридоре" стал самым засушливым за последние 40 лет. Во многих районах потери урожая превысили 75%.

Только в Гватемале в период с октября 2026 года по февраль 2027 года, по оценкам экспертов, с острой продовольственной угрозой могут столкнуться 3,2 млн человек.

В ООН призвали мир действовать, не дожидаясь массового голода

Генеральный директор ФАО Цюй Дуньюй подчеркнул, что усиление Эль-Ниньо угрожает урожаям в регионах, население которых и без того испытывает проблемы с доступом к продовольствию.

"Однако самые тяжелые последствия не являются неизбежными", — отметил он.

Совместный план ФАО и ВПП по предотвращению последствий Эль-Ниньо предусматривает оказание помощи девяти миллионам человек в 22 странах. Речь идет, в частности, о поддержке сельскохозяйственных производителей, сохранении урожаев, скота и источников дохода местного населения.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Люк Линдберг призвал международное сообщество объединить усилия для прекращения конфликтов, обеспечения надлежащего финансирования гуманитарных операций и безопасного доступа к людям, нуждающимся в помощи.

"Вопрос в том, хватит ли мировым лидерам политической смелости действовать решительно", — подчеркнул Линдберг.

Напомним, недавно комиссия ООН пришла к выводу, что систематические удары России по энергетической инфраструктуре Украины являются не только военными преступлениями, но и преступлениями против человечности. В докладе для Генеральной Ассамблеи отмечается, что атаки на объекты, от которых зависят электроснабжение и отопление гражданского населения, были частью целенаправленной политики российских властей.

Кроме того, Фокус писал, что фаворитка на пост генерального секретаря ООН назвала то, что мешает остановить войну в Украине.