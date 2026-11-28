Поки війни позбавляють людей домівок і засобів до існування, кліматичні аномалії загрожують забрати в них ще й останню надію на врожай.

У найближчі шість місяців мільйони людей у 16 регіонах світу можуть зіткнутися з погіршенням продовольчої ситуації та гострою нестачею їжі. Про це йдеться у спільній доповіді Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) та Всесвітньої продовольчої програми (WFP), оприлюдненій на офіційному сайті FAO.

У документі від 27 листопада експерти проаналізували ризики на період із грудня 2026 року до травня 2027 року. Порівняно з червневим прогнозом кількість кризових регіонів збільшилася з 13 до 16. До переліку додали чотири нові території. Водночас Ліван більше не входить до переліку гарячих точок голоду.

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Найбільшу загрозу для мільйонів людей становлять збройні конфлікти, насильство та скорочення міжнародної гуманітарної допомоги. Водночас ситуацію ускладнює кліматичний феномен Ель-Ніньйо, який загрожує посухами, неврожаями та виснаженням запасів продовольства. При цьому у деяких районах Судану та Південного Судану вже існує ризик голоду.

У яких країнах загроза голоду найбільша

Найбільше занепокоєння в ООН викликають п'ять територій: Судан, Південний Судан, Сомалі, північні райони Нігерії та Ємен. Саме там поєднуються масштабні гуманітарні потреби, збройні конфлікти та обмежені можливості населення забезпечувати себе продуктами харчування. У чотирьох із цих п'яти кризових регіонів експерти вже зафіксували або прогнозують катастрофічний рівень нестачі продовольства.

Особливо складною залишається ситуація в Судані. За несприятливого сценарію до січня 2027 року масовий голод загрожує 13 районам Північного Дарфуру та Південного Кордофану. У двох таборах для вимушених переселенців у Південному Дарфурі показники гострого недоїдання вже перевищили критичні пороги.

У Сомалі ризик масового голоду дещо зменшився. Однак серед вимушених переселенців у місті Байдабо зберігається надзвичайний рівень продовольчої небезпеки.

При цьому всі п'ять найбільш проблемних регіонів перебувають у зоні особливого занепокоєння ООН ще з 2022 року. Попри це, фінансування гуманітарної допомоги у сфері продовольства та харчування за три роки скоротилося на 62% — із 5,1 млрд доларів у 2022 році до 2 млрд доларів у 2025-му.

Ще чотири території ООН віднесла до категорії з дуже високим рівнем занепокоєння. Це Афганістан, Демократична Республіка Конго, Гаїті та Палестина.

До інших проблемних регіонів увійшли Чад, Мадагаскар, Малі, М'янма, північно-східна Уганда, Південна Африка та Центральноамериканський сухий коридор.

Чотири території потрапили до списку вперше: Чад, північно-східна Уганда, Південна Африка та Центральноамериканський сухий коридор.

Що ж стосується сектору Гази, то після припинення вогню в жовтні 2025 року ситуація з доступом до продовольства почала покращуватися. Однак в ООН попереджають, що ці позитивні зміни залишаються нестійкими.

Війни залишаються головною причиною продовольчої кризи

За оцінками ООН, збройні конфлікти та насильство є основними чинниками погіршення продовольчої ситуації у 12 із 16 кризових регіонів. Ще б пак, через бойові дії люди втрачають домівки, роботу та можливість обробляти землю. Руйнування інфраструктури ускладнює постачання продуктів, а зростання вартості пального, енергоносіїв і транспортування робить їжу менш доступною для населення.

Особливо складна ситуація в Судані та Південному Судані. В окремих таборах для вимушено переміщених людей у Судані рівень гострого недоїдання вже перевищив порогові показники, характерні для голоду.

Серйозні проблеми залишаються і в Сомалі. Хоча наразі там не прогнозують переходу населення до найтяжчої фази продовольчої кризи, серед людей, які залишили свої домівки та перебувають у тимчасових поселеннях поблизу міста Байдоа, зберігається надзвичайно високий рівень нестачі їжі.

Окремо експерти звертають увагу на скорочення міжнародної допомоги. У п'яти найбільш проблемних регіонах фінансування гуманітарних програм із продовольчої безпеки та харчування зменшилося на 62% за три роки. Якщо у 2022 році на ці потреби виділили 5,1 млрд доларів, то у 2025-му — лише 2 млрд доларів. Це обмежує можливості гуманітарних організацій забезпечувати продовольством людей, які найбільше потребують допомоги.

Ель-Ніньйо може погіршити ситуацію ще у кількох регіонах

Ще одним серйозним чинником ризику стає кліматичне явище Ель-Ніньйо. Воно пов'язане з періодичним підвищенням температури поверхневих вод у центральній та східній частинах тропічної зони Тихого океану. Це впливає на атмосферну циркуляцію та може спричиняти посухи, надмірні опади й інші екстремальні погодні явища в різних частинах світу. За прогнозами фахівців, нинішній Ель-Ніньйо посилюється і може стати одним із найпотужніших за всю історію спостережень.

Саме через Ель-Ніньйо до переліку територій із загрозою загострення продовольчої кризи потрапили південь Африки, північний схід Уганди та центральноамериканський "Сухий коридор".

За прогнозами ООН, до березня 2027 року з гострою нестачею продовольства можуть зіткнутися:

Зімбабве — до 3 млн людей;

Малаві — 2,6 млн людей;

Мозамбік — 1,8 млн людей.

У Центральній Америці наслідки несприятливих погодних умов уже позначилися на сільському господарстві. Перший аграрний сезон 2026 року в "Сухому коридорі" став найпосушливішим за останні 40 років. У багатьох районах втрати врожаю перевищили 75%.

Лише у Гватемалі в період із жовтня 2026 року до лютого 2027 року, за оцінками експертів, із гострою продовольчою небезпекою можуть зіткнутися 3,2 млн людей.

В ООН закликали світ діяти, не чекаючи масового голоду

Генеральний директор FAO Цюй Дун'юй наголосив, що посилення Ель-Ніньйо загрожує врожаям у регіонах, населення яких і без того має проблеми з доступом до продовольства.

"Проте найгірші наслідки не є неминучими", — зазначив він.

Спільний план FAO та WFP щодо попередження наслідків Ель-Ніньйо передбачає захист дев'яти мільйонів людей у 22 країнах. Йдеться, зокрема, про підтримку сільськогосподарських виробників, збереження врожаїв, худоби та джерел доходів місцевого населення.

Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Люк Ліндберг закликав міжнародну спільноту об'єднати зусилля для припинення конфліктів, забезпечення належного фінансування гуманітарних операцій та безпечного доступу до людей, які потребують допомоги.

"Це питання того, чи вистачить світовим лідерам політичної сміливості діяти рішуче", — наголосив Ліндберг.

Нагадаємо, нещодавно комісія ООН дійшла висновку, що систематичні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України є не лише воєнними злочинами, а й злочинами проти людяності. У доповіді для Генеральної Асамблеї зазначається, що атаки на об'єкти, від яких залежать електропостачання та опалення цивільного населення, були частиною цілеспрямованої політики російської влади.

Крім того, Фокус писав, що фаворитка на посаду генсека ООН назвала те, що заважає зупинити війну в Україні.