80-летний Эррол Маск заявил, что его строгий подход к воспитанию помог сыновьям Илону и Кимбалу добиться финансового успеха. Он признал, что мог часами отчитывать детей, однако не считает такое поведение психологическим насилием, о котором ранее рассказывали сами братья.

Он мог разговаривать с сыновьями до четырёх часов подряд. Кимбал Маск называл такой опыт психологической пыткой, однако Эррол считает, что именно этот метод воспитания дал результат, пишет BILD.

"Я часами — иногда по четыре часа подряд — разговаривал с ними. То, что он называет психологическими пытками. Результат этой "психологической пытки" — сегодня они миллиардеры. Один из них входит в число самых богатых людей в истории", — заявил он.

Сами сыновья Эррола Маска ранее давали совершенно иные оценки семейной жизни. Кимбал рассказывал, что они с Илоном росли в условиях "эмоциональных и психологических пыток".

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Илон Маск в беседах с биографом Уолтером Айзексоном сравнивал своего отца с доктором Джекилом и мистером Хайдом. Предприниматель отмечал, что многому научился у него, но в то же время тот совершал поступки, которые трудно себе представить.

В 2017 году в интервью журналу Rolling Stone Илон Маск назвал своего отца "ужасным человеком".

"Вы даже не представляете. У моего отца будет тщательно продуманный план зла", — говорил предприниматель.

Мать братьев, модель Мэй Маск, также рассказывала о напряжённой обстановке в семье. В 2019 году в интервью Harper's Bazaar она заявила, что Эррол проявлял физическое и словесное насилие как по отношению к ней, так и к детям.

Сам Эррол Маск отвергал эти обвинения. Ещё в 2022 году в интервью AFP он признавал, что был строгим отцом и его слово в семье было законом.

Какие отношения у Эррола Маска с сыновьями сейчас

Несмотря на противоречивые воспоминания о детстве, Эррол Маск уверяет, что сейчас у него идеальные отношения с обоими сыновьями. По его словам, они помогают ему, когда это необходимо, а он иногда даёт им советы.

В то же время общение между ними остается ограниченным. Эррол рассказал, что примерно в половине случаев они вообще не разговаривают, а остальные контакты сводятся к кратким ответам: "да", "нет" и "хорошо".

По данным BILD, он общается с дочерьми примерно три раза в неделю. Последний раз Эррол и Илон Маски, как сообщается, виделись лично около двух лет назад на космодроме SpaceX Starbase в Южном Техасе.

На отношения отца и сына также повлияла история с детьми Эррола от его бывшей падчерицы Яны Безейденгаут. Согласно биографии Илона Маска, эта ситуация стала одной из причин, по которым предприниматель долгое время отказывался общаться с отцом. Удалось ли им окончательно преодолеть конфликт, неизвестно.

Напомним, что в США миллиардные государственные контракты SpaceX оказались под угрозой из-за сбоев в работе Starshield в Украине в октябре 2026 года.

Кроме того, Илон Маск раскритиковал Владимира Зеленского за якобы ложные заявления об ограничениях Starlink и Starshield.