80-річний Еррол Маск заявив, що його жорсткий підхід до виховання допоміг синам Ілону та Кімбалу досягти фінансового успіху. Він визнав, що міг годинами відчитувати дітей, однак не вважає таку поведінку психологічним насильством, про яке раніше розповідали самі брати.

Вн міг розмовляти із синами до чотирьох годин поспіль. Кімбал Маск називав такий досвід психологічною тортурами, однак Еррол вважає, що саме цей метод виховання дав результат, пише BILD.

"Я годинами – іноді по чотири години поспіль – говорив із ними. Те, що він називає психологічною тортурами. Результат цієї "психологічної тортури" – сьогодні вони мільярдери. Один із них входить до числа найбагатших людей в історії", – заявив він.

Самі сини Еррола Маска раніше давали зовсім інші оцінки сімейному життю. Кімбал розповідав, що вони з Ілоном росли в умовах "емоційної та психологічної тортури".

Ілон Маск у розмовах із біографом Волтером Айзексоном порівнював батька з доктором Джекілом і містером Гайдом. Підприємець зазначав, що багато чого навчився в нього, але водночас той робив речі, які важко уявити.

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У 2017 році в інтерв'ю журналу Rolling Stone Ілон Маск назвав батька "жахливою людиною".

"Ви навіть не уявляєте. У мого тата буде ретельно продуманий план зла", – говорив підприємець.

Мати братів, модель Мей Маск, також розповідала про складну атмосферу в родині. У 2019 році в інтерв'ю Harper's Bazaar вона заявила, що Еррол був фізично й вербально жорстоким як до неї, так і до дітей.

Сам Еррол Маск відкидав ці звинувачення. Ще у 2022 році в коментарі AFP він визнавав, що був суворим батьком і його слово в родині було законом.

Які стосунки Еррол Маск має із синами зараз

Попри суперечливі спогади про дитинство, Еррол Маск запевняє, що зараз у нього ідеальні стосунки з обома синами. За його словами, вони допомагають йому за потреби, а він іноді дає їм поради.

Водночас спілкування між ними залишається обмеженим. Еррол розповів, що приблизно в половині випадків вони взагалі не розмовляють, а решта контактів зводиться до коротких відповідей: "так", "ні" та "добре".

З доньками, за інформацією BILD, він спілкується приблизно тричі на тиждень. Востаннє Еррол та Ілон Маски, як повідомляється, бачилися особисто близько двох років тому на космодромі SpaceX Starbase у Південному Техасі.

На стосунки батька й сина також вплинула історія з дітьми Еррола від його колишньої падчерки Яни Безейденгаут. Згідно з біографією Ілона Маска, ця ситуація стала однією з причин, через які підприємець тривалий час відмовлявся спілкуватися з батьком. Чи вдалося їм остаточно подолати конфлікт, невідомо.

Нагадаємо, у США мільярдні державні контракти SpaceX опинилися під загрозою через перебої у роботі Starshield в Україні в жовтні 2026 року.

Крім того, Ілон Маск розкритикував Володимира Зеленського за ніби-то неправдиві заяви про обмеження Starlink і Starshield.