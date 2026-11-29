В городе Химки, расположенном недалеко от российской столицы, внезапно разразился масштабный пожар, который пожарные не могут потушить. Огонь охватил территорию складского здания и продолжает распространяться.

Пожар начался поздно вечером в субботу, 28 ноября, на территории складского помещения. Сначала огонь охватил 4 тысячи квадратных метров территории. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на данные Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Через некоторое время появились сообщения о том, что московским пожарным не удается потушить возгорание, а площадь пожара увеличилась до 5 тысяч квадратных метров. В сети пишут, что горит мебельный склад, однако официальных данных об этом нет. Кадры масштабного пожара распространили в соцсетях.

Кадры пожара на складе под Москвой

Пожар достиг таких масштабов, что в какой-то момент в здании обрушилась крыша, сообщили в МЧС РФ в Московской области. Пожарные также рассказали, что на месте слышны звуки взрывов изнутри помещения. Это, по их данным, якобы взрываются газовые баллоны.

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В связи с масштабами пожара руководство распорядилось увеличить число пожарных и спасателей почти вдвое.

По предварительным данным, пожар не связан с российско-украинской войной. Остальные обстоятельства инцидента выясняются.

Стоит напомнить, что несколько дней назад, 26 ноября, в городе Электроуголь под Москвой также бушевал сильный пожар. Сообщалось, что огонь вспыхнул на территории мебельной фабрики, в результате чего обрушилась часть здания.

Кроме того, ранее в российской Сибири раздался громкий взрыв, после чего на магистральном газопроводе вспыхнул масштабный пожар.