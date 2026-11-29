У місті Хімки під російською столицею раптово спалахнула масштабна пожежа, яку не можуть приборкати вогнеборці. Вогонь охопив території складської будівлі й продовжує поширюватися.

Пожежа почалася пізно увечері суботи, 28 листопада, на території складського приміщення. Спершу вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів території. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на дані Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Через деякий час з'явилися дані про те, що московським вогнеборцям не вдається загасити займання й площа пожежі збільшилася до 5 тисяч квадратних метрів. У мережі пишуть, що палає меблевий склад, проте офіційних даних про це немає. Кадри масштабного вогнища поширили у соцмережах.

Кадри пожежі на складі під Москвою

Пожежа набула таких масштабів, що в один момент у будівлі впала покрівля, повідомили у МНС РФ у Московській області. Пожежники також розповіли, що на місці чутно звуки вибухів із середини приміщення. Це, за їхніми даними, нібито вибухають газові балони.

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Через масштаби пожежі керівництво наказало збільшити кількість пожежників та рятувальників майже удвоє.

За попередньою інформацією, пожежа не пов'язана з російсько-українською війною. Інші обставини інциденту встановлюються.

Варто нагадати, що кілька днів тому, 26 листопада, у місті Електровуглі під Москвою також вирувала сильна пожежа. Повідомлялося, що вогонь спалахнув на території меблевої фабрики, через що обвалилася частина будівлі.

Також раніше у російському Сибіру пролунав гучний вибух, після чого спалахнула масштабна пожежа на магістральному газопроводі.