Мощное климатическое явление Эль-Ниньо, вызывающее потепление поверхностных вод Тихого океана, приближается к пику. Однако уже в 2027 году его может сменить противоположная фаза — Ла-Нинья, характеризующаяся охлаждением океанических вод.

Такой сценарий прогнозируют климатические модели, пишет издание Novinky.

В конце ноября интенсивность Эль-Ниньо вновь начала расти после кратковременного ослабления в начале месяца. По данным анализа климатолога Зеке Гаусфатера, температура поверхности океана в ключевой зоне Nino 3.4 превысила средние показатели на 3,54 градуса. Это почти на полградуса больше, чем предыдущий суточный рекорд, установленный в ноябре 2015 года.

Ожидается, что нынешнее явление Эль-Ниньо достигнет максимальной интенсивности на стыке 2026 и 2027 годов. После этого явление начнёт ослабевать.

Согласно прогнозу американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), вероятность восстановления нейтральных условий в тропической части Тихого океана в период с мая по июль 2027 года составляет 75%.

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В то же время нейтральная фаза может длиться недолго. Экспериментальная модель метеоролога Андрея Флиса из Severe Weather Europe, использующая машинное обучение для прогнозирования климатического цикла ENSO на 15 месяцев вперед, предсказывает быстрый переход к Ла-Нинье.

Это будет означать, что температура поверхностных вод Тихого океана опустится ниже средних значений.

Подобные изменения уже наблюдались после особенно мощных эпизодов Эль-Ниньо. В частности, в 1972–1973, 1982–1983, 1997–1998 и 2015–2016 годах после тёплых фаз развивалась Ла-Нинья.

Одной из причин такого перехода является значительное сокращение запасов тепла в экваториальной части Тихого океана.

В то же время переход к Ла-Нинье не обязательно означает, что 2027 год будет холодным. По прогнозам, он может остаться чрезвычайно тёплым из-за запоздалой реакции атмосферы на изменение температуры океанских вод.

Однако климатические изменения могут повлиять на географическое распределение осадков в различных регионах мира.

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